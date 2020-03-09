 Коронавірус в Німеччині: зафіксовано дві перші смерті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Німеччині: зафіксовано дві перші смерті

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія від викликаного коронавірусом захворювання померло двоє людей. Загалом у ФРН на COVID-19 захворіло понад 1100 людей.

Одна з перших смертей від коронавірусу в ФРН зафіксована в Ессені

Одна з перших смертей від коронавірусу в ФРН зафіксована в Ессені

У Німеччині зафіксовані перші смертельні випадки, викликані коронавірусом. Як повідомило в понеділок, 9 березня, міністерство охорони здоров'я ФРН, внаслідок COVID-19 померла одна людина в Гайнсбергу та 89-річна жінка в Ессені. Обидва міста знаходяться в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) закликав громадян похилого віку та тих, які мають хронічні хвороби, зробити все можливе для захисту від коронавірусу, який є особливо небезпечним для них.

Тим часом через підозру на коронавірус в землі Бранденбург на домашній карантин відправлено близько п'яти тисяч людей. Учитель однієї зі шкіл контактував з інфікованою на коронавірус жителькою Берліна. Через це в ізоляцію були відправлені всі учні і вчителі школи.

Станом на 9 березня в Німеччині підтверджено 1112 випадків інфікування коронавірусом, з них 484 - у Північному Рейн-Вестфалії. Як повідомлялося, раніше від коронавірусу в Єгипті помер громадянин Німеччини, який перебував там як турист.

Дивитись відео 03:47

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)

DW.COM

У Німеччині через коронавірус рекомендують скасувати масові заходи

Заходи із понад однією тисячею учасників мають бути заборонені через поширення коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Тим часом від викликаного коронавірусом захворювання помер німецький громадянин. (08.03.2020)  

Також за темою

Deutschland Düsseldorf | Uni-Klinik Infektionsstation | Thema Coronavirus

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 1112 осіб 09.03.2020

У Німеччині офіційно зареєстрували 1112 осіб, інфікованих коронавірусом. Найбільше заражень спостерігається у найбільш густонаселеній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Deutschland Frau mit Mundschutz arbeitet auf der Messe Ambiente

Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб 06.03.2020

Найбільша кількість випадків зараження припадає на землі Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія.

Deutschland | Coronavirus | Rosenmontagszug 2020 in Düsseldorf

У ФРН за добу зафіксовано 100 нових заражень коронавірусом 07.03.2020

Найбільше число випадків захворювання на коронавірус у ФРН зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія. У неділю лідери правлячої коаліції обговорять заходи захисту економіки від наслідків епідемії.

Реклама

Докладно

Німецький танк на експорт

Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі

США зміцнюють лідерство в світовій торгівлі зброєю. Здебільшого зброю продають в країни Близького Сходу.  

Видобуток нафти

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку нафти

Тим часом на ринках спостерігається стрімке падіння вартості "чорного золота".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  