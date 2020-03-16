 Коронавірус: Віденський інститут опублікував прогноз для економіки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Коронавірус: Віденський інститут опублікував прогноз для економіки України

Віденський інститут економіки опублікував прогноз для економік країн Східної Європи з урахуванням пандемії COVID-19. Коронавірус сповільнить зростання ВВП України удвічі, передбачають у wiiw.

Металургійний завод у Кривому Розі

Металургійний завод у Кривому Розі

Пандемія коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19, сповільнить зростання економіки України майже вдвічі. Такий прогноз опублікував у вівторок, 17 березня, Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (wiiw).

До початку пандемії COVID-19 зростання ВВП України цього року очікувалося на рівні 3,6 відсотка. З урахуванням поширення коронавірусу Віденський інститут підготував три сценарії: оптимістичний, середній і песимістичний. "Коронавірус все змінив. Наші початкові прогнози давно стали макулатурою (…) Я боюся, що так званий песимістичний сценарій тепер радше є оптимістичним", - заявив виконавчий директор wiiw Маріо Гольцнер (Mario Holzner) під час презентації дослідження впливу коронавірусу SARS-CoV-2 на економіки 23 країн Центральної, Східної та Південної Європи, повідомляє кореспондент DW.

Згідно з песимістичним сценарієм, який економісти wiiw тепер вважають найбільш реалістичним, ВВП України виросте 2020 року на 1,9 відсотка. Таким чином, поширення коронавірусу коштуватиме економічному зростанню країни 1,7 відсоткових пункта.

Як наголосили у Віденському інституті, песимістичний сценарій ґрунтується на припущенні, що поширення коронавірусу вдасться обмежити в першому півріччі 2020 року, а у найбільших економіках світу вдадуться до рішучих заходів підтримки економіки. Якщо цього не станеться, то негативні наслідки будуть ще більшими.

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Росії та Білорусі загрожує рецесія

Економісти wiiw зауважують, що коронавірус найбільше вдарить по економічному зростанню країн СНД, Туреччини та України. У підсумку рецесію цього року очікують лише в двох країнах: Росії (падіння ВВП на 0,1 відсотка) та Білорусі (на 0,9 відсотка). Однією з причин скорочення у РФ є те, що ця країна сильно залежна від експорту енергоносіїв.

У державах ЄС і окремих країнах Західних Балкан ситуація буде кращою. "Причина полягає в тому, що східні держави-члени ЄС загалом є заможнішими, демонструють кращі системи охорони здоров'я та мають більший простір для заходів фіскальної та монетарної політики, аби протистояти економічному падінню", - йдеться в дослідженні wiiw.

Wiiw радить не забувати про структурні реформи

Хоча нині увага прикута до пандемії коронавірусу, у Віденському інституті наголошують на необхідності продовжувати структурні реформи, без яких є загроза для довготривалого зростання ВВП. Тут економісти бачать шанс у дигіталізації, яка допоможе посилити спроможність економік у довготривалій перспективі.

Аналітики wiiw мають і хорошу новину. "Зазвичай після рецесії, викликаної кризою у сфері охорони здоров'я, відновлення є відносно сильним, а не таким повільним, як після фінансової кризи 2008 року", - заявив заступник директора Віденського інституту Річард Грівсон.

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    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

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    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

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    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

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    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


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