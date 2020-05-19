Коронавірус: ВООЗ повідомляє про рекордну кількість заражень за добу

Кількість нових виявлених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 у світі за останню добу сягнула 106 тисяч. Про це у середу, 20 травня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Це, за даними ВООЗ, - найбільша добова кількість зафіксованих заражень за час пандемії COVID-19, про яку повідомляли організації. У ВООЗ зазначили, що зростання цієї цифри в момент, коли розвинені держави потроху послаблюють протиепідеміологічні обмеження внаслідок покращення ситуації, свідчить про ту небезпеку, яку коронавірус становить тепер для бідних держав.

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Довгий шлях до подолання пандемії

За даними ВООЗ, майже дві третини нових випадків були зареєстровані в чотирьох країнах. Водночас у організації не уточнили, про які саме країни йдеться.

"Нам все ще залишається довгий шлях у подоланні цієї пандемії", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, цитує агентство новин AFP. За його словами, у організації дуже стурбовані зростанням кількості випадків у країнах із низькими та середніми доходами.

Worldometer: Понад п'ять мільйонів інфікованих коронавірусом

За даними онлайнресурсу Worldometer, який відстежує статистику перебігу пандемії COVID-19, станом на 20 травня у світі було зафіксовано вже понад п'ять мільйонів випадків зараження SARS-CoV-2. Загальна кількість жертв недуги перевершила 325 тисяч осіб.

Найбільше заражень і смертей від коронавірусу зафіксовано у США. Там виявили вже більш ніж 1,5 мільйона випадків інфікування, померли понад 94 тисячі людей, у яких підтвердили зараження новим коронавірусом.

Водночас майже два мільйони осіб у світі вже одужали від хвороби, що становить близько 40 відсотків від усіх виявлених випадків зараження коронавірусом.