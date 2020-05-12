 Коронавірус атакує не лише легені - німецькі вчені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2020

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Коронавірус атакує не лише легені - німецькі вчені

Дослідники з гамбурзької клініки UKE виявили SARS-CoV-2 у горлі, нирках, серці, печінці та головному мозку. Це може пояснити широкий спектр симптомів спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19, вважають учені.

Медпрацівники у захисних костюмах (символічне фото)

Коронавірус SARS-CoV-2 після потрапляння до організму людини атакує не лише легені, а й інші органи. До такого висновку прийшли автори дослідження, здійсненого у гамбурзькій університетській клініці в Еппендорфі (UKE). Його результати були оприлюднені у четвер, 14 травня, у виданні New England Journal of Medicine.

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Мікробіологи і судмедексперти проаналізували результати розтину 27 осіб, які померли від наслідків COVID-19. Найбільша концентрація вірусу була виявлена у дихальній системі. Крім того, сліди коронавірусу зафіксовані у нирках, серці, печінці, головному мозку і крові. Медикам слід брати до уваги можливе ураження інших органів під час лікування хворих на COVID-19, підкреслив керівник дослідження, професор Тобіас Б. Губер (Tobias B. Huber).

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На думку вчених, наявність вірусу одночасно в кількох органах може пояснити широкий спектр симптомів, які проявляються у разі інфікування. Зокрема результати пояснюють украй часте виникнення ниркової недостатності - до 50 відсотків - у пацієнтів з COVID-19, вважають дослідники. У світлі отриманих даних експерти рекомендують проводити аналіз сечі вже на початку хвороби. Науковці з UKE у співпраці з іншими німецькими клініками збираються провести подальші дослідження, аби з'ясувати, чи можуть зміни цієї біологічної рідини вважатися раннім сигналом попередження про важкий перебіг захворювання. Також дослідники радять звертати набагато більшу увагу на можливе пізніше виникнення хвороб окремих систем органів як наслідок інфікування коронавірусом.

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