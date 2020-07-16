 Королева Єлизавета посвятила у лицарі 100-річного ветерана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Новини

Королева Єлизавета посвятила у лицарі 100-річного ветерана

Королева Єлизавета II посвятила у лицарі 100-річного ветерана Томаса Мура. Він зібрав 33 мільйони фунтів стерлінгів пожертв для медиків у Великобританії під час епідемії коронавірусу.

Британський ветеран Томас Мур

Британський ветеран Томас Мур

Королева Великобританії Єлизавета II у п'ятницю, 17 липня, посвятила у лицарі 100-річного ветерана Томаса Мура. Церемонія відбулася у Віндзорському замку поблизу Лондона. Під час церемонії королева використала меч, який належав її батькові, королю Георгу VI. Спочатку Єлизавета легенько торкнулася мечем правого плеча Мура, а потім лівого, повідомляє інформагентство dpa.

В останні кілька місяців королева скасувала майже всі офіційні зустрічі, тому ця церемонія - особлива честь. Вона відбулася просто неба через запроваджені у зв'язку з поширенням коронавірусом обмеження. 

Нагадаємо, у квітні на той час 99-річний ветеран Томас Мур почав збирати гроші для Національної служби здоров'я Великобританії. Тоді епідемія коронавірусної хвороби набирала обертів у країні.

Томас Мур вирішив пройти за допомогою ролатора 100 кіл у садку, щоб зібрати кошти для медиків

Томас Мур вирішив пройти за допомогою ролатора 100 кіл у садку, щоб зібрати кошти для медиків

Мур до свого столітнього ювілею наприкінці квітня вирішив пройти 100 кіл за допомогою ролатора у своєму садку та зібрати тисячу фунтів стерлінгів пожертв для служби здоров'я. Відео він демонстрував у сомережі Twitter. Однак згодом його акція здобула популярність і до 20 травня йому вдалося зібрати майже 33 мільйони фунтів (близько 36 мільйонів євро). Цей вчинок приніс йому міжнародне визнання. 

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