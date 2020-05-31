 Корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно пристикувався до МКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно пристикувався до МКС

Американський космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами на борту здійснив успішну стиковку з Міжнародною космічною станцією в автоматичному режимі.

Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стиковка відбулася у неділю, 31 травня за штатним сценарієм в автоматичному режимі, через 19 годин після запуску з космодрому у Флориді, повідомляє агенція AP.

Астронавти NASA Даглас Харлі і Роберт Бенкен проведуть на орбіті три місяці, а потім на тому ж кораблі відправляться додому.

Як повідомлялося, ракета-носій Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска 30 травня успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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SpaceX стала першою в історії пілотованої космонавтики приватною компанією, яка відправила людину у космос. Також цей запуск став першим, який здійснили з території США за понад 9 років.

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НАСА розцінює пуски корабля Crew Dragon з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.

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