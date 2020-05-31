Корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стиковка відбулася у неділю, 31 травня за штатним сценарієм в автоматичному режимі, через 19 годин після запуску з космодрому у Флориді, повідомляє агенція AP.

Астронавти NASA Даглас Харлі і Роберт Бенкен проведуть на орбіті три місяці, а потім на тому ж кораблі відправляться додому.

Як повідомлялося, ракета-носій Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска 30 травня успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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SpaceX стала першою в історії пілотованої космонавтики приватною компанією, яка відправила людину у космос. Також цей запуск став першим, який здійснили з території США за понад 9 років.

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НАСА розцінює пуски корабля Crew Dragon з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.