Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США

Суд присяжних у Каліфорнії в понеділок, 13 травня, засудив німецький хімічний та фармацевтичний концерн Bayer до сплати компенсації в розмірі понад двох мільярдів доларів (1,78 мільярда євро) американському подружжю. Воно стверджувало, що гербіцид гліфосат, яке виготовляє дочірнє підприємство концерну Monsanto, сприяв розвитку в них онкологічного захворювання.

Це вже третій процес через гліфосат, який програє Bayer. Як і в двох попередніх випадках, адвокати концерну мають намір подати апеляцію, наполягаючи на тому, що продукція Monsanto не могла завдавати шкоди людському здоров'ю, а сам гліфосат є безпечним. До судів США вже подано 13 400 позовів проти цієї американської компанії.

Нагадаємо, що 10 травня попереднє розслідування стосовно Monsanto відкрила французька прокуратура. Невдовзі стало відомо, що Bayer найняв юридичну компанію для оцінки обвинувачень на адресу американської компанії, яку німецький концерн поглинув у червні 2018 року.

У експертів немає єдиної думки щодо впливу гліфосату на здоров'я людини. Раніше агентство з охорони довкілля США та низка органів ЄС повідомили про відсутність ризиків розвитку онкологічних захворювань внаслідок використання цього гербіциду. Проте в 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що речовина, ймовірно, є канцерогеном.