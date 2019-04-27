 Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США

Суд у США визнав німецький концерн Bayer відповідальним за те, що вироблений його дочірнім підприємством Monsanto гербіцид викликав онкологічне захворювання в подружжя.

Популярний засіб проти бур'янів RoundUp містить гліфосат

Популярний засіб проти бур'янів RoundUp містить гліфосат

Суд присяжних у Каліфорнії в понеділок, 13 травня, засудив німецький хімічний та фармацевтичний концерн Bayer до сплати компенсації в розмірі понад двох мільярдів доларів (1,78 мільярда євро) американському подружжю. Воно стверджувало, що гербіцид гліфосат, яке виготовляє дочірнє підприємство концерну Monsanto, сприяв розвитку в них онкологічного захворювання.

DW.COM

Компанія Monsanto програла чергову справу про отруєння гліфосатом і заплатить онкохворому 80,3 мільйона доларів. Рішення суду позначилося на акціях німецького концерну Bayer, котрий є власником Monsanto. (28.03.2019)

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування має оприлюднити засекречені дослідження щодо гліфосату, який, за даними ВООЗ, може сприяти появі раку у людини. (07.03.2019)

Це вже третій процес через гліфосат, який програє Bayer. Як і в двох попередніх випадках, адвокати концерну мають намір подати апеляцію, наполягаючи на тому, що продукція Monsanto не могла завдавати шкоди людському здоров'ю, а сам гліфосат є безпечним. До судів США вже подано 13 400 позовів проти цієї американської компанії.

Нагадаємо, що 10 травня попереднє розслідування стосовно Monsanto відкрила французька прокуратура. Невдовзі стало відомо, що Bayer найняв юридичну компанію для оцінки обвинувачень на адресу американської компанії, яку німецький концерн поглинув у червні 2018 року.

У експертів немає єдиної думки щодо впливу гліфосату на здоров'я людини. Раніше агентство з охорони довкілля США та низка органів ЄС повідомили про відсутність ризиків розвитку онкологічних захворювань внаслідок використання цього гербіциду. Проте в 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що речовина, ймовірно, є канцерогеном.

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