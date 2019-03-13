 Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію

Мартін Зайдік повідомив про "жваву дискусію" у Мінську щодо амністії учасників конфлікту на Донбасі та "формули Штайнмаєра".

Ukraine Schild am Flughafen Donezk (picture-alliance/epa/L. Piergiovanni)

Координатор політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України П'єр Морель намагається активізувати роботу з імплементації "формули Штайнмаєра", що стосується визначення статусу Донбасу, інформує агенція "Інтерфакс-Захід".

"На порядку денному сьогоднішнього засідання політичної робочої підгрупи стояли два дискусійні документи, підготовлені координатором групи послом П'єром Морелем і призначені для обговорення наявного статус-кво: щодо імплементації формули Штайнмаєра та амністії", - повідомив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік у середу, 13 березня, в Мінську.

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Документ про амністію учасників боїв на Донбасі підготував координатор підгрупи з політичних питань П'єр Морель. Його обговорення розпочнеться лише в січні, заявили в офісі Мартіна Зайдіка. (21.12.2015)

Українська сторона каже, що росіяни відкинули всі запропоновані варіанти обміну заручниками. Мартін Зайдік констатував відсутність результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі за чотири роки від підписання "Мінська-2". (13.02.2019)

За словами Зайдіка, Морель прибув на сесію ТКГ "з новими ідеями, щоб зрушити цю роботу", а на засіданні політичної підгрупи ТКГ "відбувалась жвава дискусія" щодо амністії та імплементації "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, дипломат П'єр Морель ще у 2015 році підготував  неофіційний робочий документ щодо амністії учасників бойових дій на Донбасі. Документ планувалося доопрацьовувати і обговорювати.

"Формула Штайнмаєра" - це запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

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