Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію

Координатор політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України П'єр Морель намагається активізувати роботу з імплементації "формули Штайнмаєра", що стосується визначення статусу Донбасу, інформує агенція "Інтерфакс-Захід".

"На порядку денному сьогоднішнього засідання політичної робочої підгрупи стояли два дискусійні документи, підготовлені координатором групи послом П'єром Морелем і призначені для обговорення наявного статус-кво: щодо імплементації формули Штайнмаєра та амністії", - повідомив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік у середу, 13 березня, в Мінську.

За словами Зайдіка, Морель прибув на сесію ТКГ "з новими ідеями, щоб зрушити цю роботу", а на засіданні політичної підгрупи ТКГ "відбувалась жвава дискусія" щодо амністії та імплементації "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, дипломат П'єр Морель ще у 2015 році підготував неофіційний робочий документ щодо амністії учасників бойових дій на Донбасі. Документ планувалося доопрацьовувати і обговорювати.

"Формула Штайнмаєра" - це запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.