 Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом: двоє загиблих попри припинення вогню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом: двоє загиблих попри припинення вогню

Сектор Гази: ізраїльсько-палестинський конфлікт знову загострився. ЄС закликає Ізраїль до стриманості та засуджує дії ХАМАСу. Палестинці знову вийшли на акції протесту, без насильства не обійшлося.

Розбомблений Ізраїлем об'єкт ХАМАСу в Газі, 9 серпня 2018 року

Розбомблений Ізраїлем об'єкт ХАМАСу в Газі, 9 серпня 2018 року

Ізраїльська армія заявила, що завдала ударів по позиціях ісламістського руху ХАМАС у Секторі Гази. Попри припинення вогню, під час акції протесту з палестинського боку кинули гранату та саморобні вибухові пристрої. У відповідь на це ізраїльтяни в п'ятницю, 10 серпня, провели танкові обстріли Сектору Гази, передає агенція AP. Також ізраїльтяни застосували стрілецьку зброю.

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За даними палестинців, через це загинув медик-волонтер. Пізніше стало відомо, що помер ще один палестинець. Насильство спалахнуло під час чергових протестів на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Напередодні після інтенсивного ракетного обстрілу Ізраїлю та його відповіді авіаударами ХАМАС погодився на неофіційне припинення вогню. Агенція AFP уточнює, що авіаційних чи ракетних ударів у п'ятницю не завдавали.

Європейська дипломатія вже відповіла стурбованістю на новий спалах насильства на Близькому Сході. Він "небезпечно близький до ще більшого конфлікту", заявила Європейська служба зовнішніх справ на своєму сайті. Обстріли з боку Сектора Гази Брюссель назвав "цілковито неприйнятними". Усвідомлюючи право Ізраїлю на самозахист, ЄС, утім, закликав його бути стриманішим і намагатися уникнути цивільних жертв у Газі.

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