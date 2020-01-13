 Конференція щодо Лівії у Берліні пройде 19 січня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

Конференція щодо Лівії у Берліні пройде 19 січня

Конференція щодо Лівії у столиці Німеччини відбудеться 19 січня. Цю інформацію офіційно підтвердили у німецькому уряді. Тим часом міжлівійські переговори про припинення вогню не принесли результатів.

Конференція щодо Лівії у столиці Німеччини Берліні відбудеться 19 січня

Конференція щодо Лівії у столиці Німеччини Берліні відбудеться 19 січня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 14 січня, запросила глав держав та урядів на конференцію щодо Лівії. Вона відбудеться у Берліні у неділю, 19 січня, повідомляє пресслужба німецького уряду.

Меркель вирішила призначити цю конференцію після консультацій з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем, розповіли у відомстві. Німецький уряд запросив на конференцію керівника визнаного ООН лівійського уряду національної єдності Фаїза Сараджа та його опонента - командувача Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтара.

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Підпис під документом про припинення вогню в Лівії поставили лише представники визнаного ООН лівійського уряду Фаїза Сараджа. Натомість командувач ЛНА Халіфа Хафтар просить час на вивчення документа. (13.01.2020)

"Лівійська національна армія" Халіфи Хафтара, що веде наступ на Триполі, та міжнародно визнаний уряд Лівії оголосили про припинення вогню. (12.01.2020)

Крім того запрошення відправили представникам США, Росії, Великобританії, Франції, Китаю, ОАЕ, Туреччини, Італії, Єгипту, Алжиру, Республіки Конго, а також представникам ЄС, Африканського Союзу та Ліги арабських держав.

Про плани канцлерки ФРН провести у Берліні конференцію щодо Лівії повідомлялося і раніше. Утім, досі не було офіційно призначено остаточну дату проведення заходу. 

Нагадаємо, 13 січня у Москві відбулися переговори щодо ситуації у Лівії. Вони не принесли істотних результатів. У рамках зустрічі угоду, що конкретизує умови припинення вогню в Лівії, підписала лише одна сторона. Командувач "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфа Хафтар так і не підписав документ. Напередодні підписи під угодою щодо перемир'я в Лівії поставили керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж і голова Вищої держради уряду національної єдності Лівії Халед аль-Мішра. 

Режим припинення вогню у Лівії набув чинності  у ніч на 12 січня. Попри порушення на початку згодом сторони повідомили, що готові дотримуватися режиму припинення вогню. 

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