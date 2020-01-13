Конференція щодо Лівії у Берліні пройде 19 січня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 14 січня, запросила глав держав та урядів на конференцію щодо Лівії. Вона відбудеться у Берліні у неділю, 19 січня, повідомляє пресслужба німецького уряду.

Меркель вирішила призначити цю конференцію після консультацій з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем, розповіли у відомстві. Німецький уряд запросив на конференцію керівника визнаного ООН лівійського уряду національної єдності Фаїза Сараджа та його опонента - командувача Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтара.

Крім того запрошення відправили представникам США, Росії, Великобританії, Франції, Китаю, ОАЕ, Туреччини, Італії, Єгипту, Алжиру, Республіки Конго, а також представникам ЄС, Африканського Союзу та Ліги арабських держав.

Про плани канцлерки ФРН провести у Берліні конференцію щодо Лівії повідомлялося і раніше. Утім, досі не було офіційно призначено остаточну дату проведення заходу.

Нагадаємо, 13 січня у Москві відбулися переговори щодо ситуації у Лівії. Вони не принесли істотних результатів. У рамках зустрічі угоду, що конкретизує умови припинення вогню в Лівії, підписала лише одна сторона. Командувач "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфа Хафтар так і не підписав документ. Напередодні підписи під угодою щодо перемир'я в Лівії поставили керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж і голова Вищої держради уряду національної єдності Лівії Халед аль-Мішра.

Режим припинення вогню у Лівії набув чинності у ніч на 12 січня. Попри порушення на початку згодом сторони повідомили, що готові дотримуватися режиму припинення вогню.