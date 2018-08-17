 Контактна група у Мінську домовилася про ″шкільне перемир′я″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

Контактна група у Мінську домовилася про "шкільне перемир'я"

Члени Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про "шкільне перемир'я" з 29 серпня. Україна також зробила нову пропозицію щодо обміну полоненими.

Президент-готель у Мінську

"Президент-готель" у центрі Мінська - місце переговорів Тристоронньої контактної групи

Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. Про таку домовленість заявили за підсумками засідання в середу, 22 серпня, представники як української сторони, так і сепаратистів. Це підтвердив і спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Шкільне перемир'я" має початися 29 серпня.

Як повідомила прес-секретарка другого президента України, представника країни у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook, упродовж так званого "хлібного перемир'я" з 1 липня по 20 серпня 2018 року українська сторона зафіксувала близько 1,5 тисячі обстрілів з боку збройних формувань сепаратистів. Упродовж цього періоду Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі (СММ ОБСЄ) засвідчила обстріли дев'яти населених пунктів, додала Оліфер.

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Речниця Кучми також наголосила, що режим припинення вогню на Донбасі має супроводжуватися моніторингом та верифікацією з боку місії ОБСЄ. Мартін Зайдік, своєю чергою, заявив, що "сторони зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ на всій території України", цитує інформагенція "Інтерфакс".

На необхідності додаткових заходів контролю за режимом припинення вогню вказали і в самопроголошеній "ДНР". Донецькі сепаратисти закликали, зокрема, до "заборони на обстріли й ведення вогню, в тому числі вогню у відповідь, особливо в напрямку та з боку населених пунктів".

Ініціативи задля звільнення полонених

Українська сторона також виступила з ініціативою пришвидшити процес звільнення полонених. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Геращенко - представниця України у гуманітарній підгрупі мінської контактної групи.

За словами Геращенко, українська запропонувала "помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров'ям, передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ та МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста. - Ред.)". Цих росіян Київ готовий обміняти на українських військовослужбовців, яких "більше трьох років незаконно утримують на Донбасі", написала Геращенко.

Крім того, вона вказала на незмінність української позиції щодо обміну громадян РФ на українців-політв'язнів у Росії.

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