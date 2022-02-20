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Державне конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля (КБ "Південне") - українське державне науково-конструкторське підприємство з розроблення ракетно-космічної техніки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "КБ Південне". Українське Державне конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля відоме такими ракетами носіями як "Космос", "Інтеркосмос", "Циклон-2", "Циклон-3", "Зеніт". При створенні ракетно-космічної техніки КБ "Південне" співпрацює з ВО "Південмаш імені О. М. Макарова". КБ "Південне" є учасником низки міжнародних програм, серед яких "Морський старт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.
Президент Володимир Зеленський прагне ще цього року запустити в космос український супутник "Січ-2-30" на честь 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. DW з'ясовувала, чи вартий власний супутник багатомільйонних витрат.
У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.
У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?