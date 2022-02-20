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Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля

Державне конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля (КБ "Південне") - українське державне науково-конструкторське підприємство з розроблення ракетно-космічної техніки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "КБ Південне". Українське Державне конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля відоме такими ракетами носіями як "Космос", "Інтеркосмос", "Циклон-2", "Циклон-3", "Зеніт". При створенні ракетно-космічної техніки КБ "Південне" співпрацює з ВО "Південмаш імені О. М. Макарова". КБ "Південне" є учасником низки міжнародних програм, серед яких "Морський старт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС 20.02.2022

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.

Український супутник і космічні амбіції України: здобутки і провали (13.01.2022) 13.01.2022

Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.

SpaceX вдало запустив український супутник (13.01.2022) 13.01.2022

Ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивів на орбіту український супутник "Січ-2-30". Ось як це відбулося…

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України 10.06.2021

Після подій 2014 році Україна стала активніше розвивати співпрацю в ракетно-космічній галузі з Заходом, зокрема зі США. Про стан та перспективи такої співпраці DW розповів віцепрем'єр Олег Уруський.
Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр

Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр 09.06.2021

ДКАУ вивчає можливість співпраці з Командуванням космічних сил міноборони США щодо безпеки космічних польотів та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський.
Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска

Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска 02.06.2021

Український супутник "СІЧ-2-30" виведе на орбіту ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX. Яка Україні користь від власного супутника? Відповідь - у матеріалі DW.
Український супутник виведе на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX

Український супутник виведе на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX 31.05.2021

Українське конструкторське бюро "Південне" уклало контракт на запуск супутника "СІЧ-2-30". У грудні цього року його має вивести в космос ракета-носій Falcon-9 компанії Ілона Маска.

Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (відео)

Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (відео) 18.03.2021

Президент Зеленський хоче запустити в космос український супутник "Січ-2-30" до 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. Та чи вартий цей супутник багатомільйонних витрат?

Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (17.03.2021) 17.03.2021

Президент Володимир Зеленський прагне ще цього року запустити в космос український супутник "Січ-2-30" на честь 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. DW з'ясовувала, чи вартий власний супутник багатомільйонних витрат.

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ Південне (відео)

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?

У США запустили до МКС космічну вантажівку ракетоносієм з українськими компонентами

У США запустили до МКС "космічну вантажівку" ракетоносієм з українськими компонентами 18.04.2019

Елементи першого ступеня ракетоносія Antares, який успішно вивів корабель Cygnus у космос, виготовили в українському Дніпрі.
У США успішно запустили до МКС ракету з українськими компонентами

У США успішно запустили до МКС ракету з українськими компонентами 21.05.2018

У США на космодромі на острові Воллопс успішно запустили ракету-носій Antares у рамках контракту НАСА. Елементи першого ступеня ракети виготовили в Дніпрі.
Власником проекту Морський старт стала російська S7 Group

Власником проекту "Морський старт" стала російська S7 Group 17.04.2018

Російська корпорація "Енергія" продала свої активи проекту "Морський старт", який запускав розроблені в Україні ракети "Зеніт", російській же компанії S7 Group.
Трамп планує приватизувати Міжнародну космічну станцію - ЗМІ

Трамп планує приватизувати Міжнародну космічну станцію - ЗМІ 12.02.2018

Нинішня адміністрація Білого дому обдумує приватизацію Міжнародної космічної станції, повідомляє видання The Washington Post. Плани Трампа зачіпають інтереси української ракетно-космічної галузі.
РНБО не знайшла можливостей передачі Україною КНДР ракетних двигунів

РНБО не знайшла можливостей передачі Україною КНДР ракетних двигунів 22.08.2017

Офіційний Київ має намір ініціювати закрите засідання РБ ООН. Україна прагне довести, що не причетна до постачань двигунів КНДР, йдеться у заяві РНБО та адміністрації президента України.
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