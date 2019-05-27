 Конституційний суд 11 червня розгляне законність розпуску Зеленським Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Конституційний суд 11 червня розгляне законність розпуску Зеленським Ради

Під час призначеного на 11 червня засідання Конституційний суд України перевірить на відповідність Основному закону указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Велика палата Конституційного суду (КС) України розгляне на засіданні 11 червня питання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Відповідне рішення палата ухвалила на своєму засіданні у вівторок, 4 червня, повідомляє відділ комунікацій КС України на сайті суду.

Судді визнали невідкладним питання про розгляд подання 62 народних депутатів України щодо перевірки на відповідність Основному закону указу Зеленського, зазначається у повідомленні. Призначений на 11 червня розгляд справи розпочнеться о 10:00 та відбуватиметься в формі усного провадження.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня.

Вже 24 травня до КС надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради.

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