 Конституційний суд не дозволив підпорядкувати Зеленському НАБУ та ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Конституційний суд не дозволив підпорядкувати Зеленському НАБУ та ДБР

Підпорядкування НАБУ і ДБР президентові загрожує незалежності цих органів, ухвалили судді КСУ. Водночас вони не заперечили скороченню кількості народних депутатів.

Засідання Конституційного Суду України

Засідання Конституційного Суду України (архівне фото)

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновки щодо законопроєктів 1014 та 1017, внесених раніше на розгляд парламенту президентом Володимиром Зеленським. 

Згідно з опублікованим у вівторок, 17 грудня, висновком суддів КС, законопроєкт № 1014 про розширення повноважень президента для призначення керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) визнаний частково неконституційним.

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Зокрема, ініціатива Зеленського щодо надання президенту права призначати та звільняти директорів ДБР та НАБУ,  за висновком КСУ, "порушує баланс повноважень президента і Кабінету міністрів, принцип розподілу влади і, відповідно, йдеться про порушення прав і свобод". 

Кількість парламентарів можна зменшити

В оприлюдненому цього ж дня іншому висновку КС щодо запропонованого Зеленським зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи судді КС не знайшли порушень Конституції України. Зеленський, зокрема, пропонував скоротити число законодавців з нинішніх 450 до 300.

"Зменшення кількості народних депутатів відповідає Основному закону держави", - зазначається в висновку КС.

Обидва законопроєкти були направлені до КСУ 3 вересня 2019 року. 

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