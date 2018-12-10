Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент

Конституційний суд (КС) Молдови видав у суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту країни. Згідно з роз'ясненням для ЗМІ, оприлюдненим на сайті суду, парламент Молдови мав завершити формування уряду до 7 червня включно.

Напередодні ввечері суд ухвалив, що на формування уряду парламенту відводиться 90 днів, і цей термін сплив опівночі 8 червня.

Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Але Додон заявив 8 червня, що не підписуватиме такий указ, оскільки депутати ще можуть домовитися.

Виступаючи перед журналістами, він наголосив, що президент Молдови має право розпустити парламент тільки після консультацій з фракціями. "Жодне положення (КС - Ред.) не зобов'язує президента розпустити парламент негайно. І я не розпускатиму парламент негайно", - цитує Додона інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, на парламентських виборах 24 лютого жодній з партій не вдалося отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів зі 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячою демократичною партією, що має 30 мандатів.