 Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2019

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Новини

Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент

Парламент Молдови не зміг у визначений термін сформувати новий уряд. Однак президент країни Ігор Додон відмовився підписати указ про розпуск парламенту.

Президент Молдови Ігор Додон виступає перед парламентом країни

Президент Молдови Ігор Додон виступає перед парламентом країни

Конституційний суд (КС) Молдови видав у суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту країни. Згідно з роз'ясненням для ЗМІ, оприлюдненим на сайті суду, парламент Молдови мав завершити формування уряду до 7 червня включно.

Напередодні ввечері суд ухвалив, що на формування уряду парламенту відводиться 90 днів, і цей термін сплив опівночі 8 червня.

Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Але Додон заявив 8 червня, що не підписуватиме такий указ, оскільки депутати ще можуть домовитися.

Виступаючи перед журналістами, він наголосив, що президент Молдови має право розпустити парламент тільки після консультацій з фракціями. "Жодне положення (КС - Ред.) не зобов'язує президента розпустити парламент негайно. І я не розпускатиму парламент негайно", - цитує Додона інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, на парламентських виборах 24 лютого жодній з партій не вдалося отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів зі 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячою демократичною партією, що має 30 мандатів.

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