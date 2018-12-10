Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент

Парламент Молдови не зміг у визначений термін сформувати новий уряд. Однак президент країни Ігор Додон відмовився підписати указ про розпуск парламенту.
Конституційний суд (КС) Молдови видав у суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту країни. Згідно з роз'ясненням для ЗМІ, оприлюдненим на сайті суду, парламент Молдови мав завершити формування уряду до 7 червня включно.
Напередодні ввечері суд ухвалив, що на формування уряду парламенту відводиться 90 днів, і цей термін сплив опівночі 8 червня.
Наступним кроком мало стати підписання указу про розпуск парламенту президентом країни Ігорем Додоном і призначення дати нових парламентських виборів. Але Додон заявив 8 червня, що не підписуватиме такий указ, оскільки депутати ще можуть домовитися.
Виступаючи перед журналістами, він наголосив, що президент Молдови має право розпустити парламент тільки після консультацій з фракціями. "Жодне положення (КС - Ред.) не зобов'язує президента розпустити парламент негайно. І я не розпускатиму парламент негайно", - цитує Додона інформагенція "Інтерфакс".
Нагадаємо, на парламентських виборах 24 лютого жодній з партій не вдалося отримати достатньо голосів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість. При цьому партія соціалістів, яка налічує 35 депутатів зі 101, не змогла сформувати коаліцію ні з правим блоком, який отримав 26 мандатів, ні з правлячою демократичною партією, що має 30 мандатів.
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