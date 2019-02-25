 Конституційний суд Молдови скасував рішення, що призвели до двовладдя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Конституційний суд Молдови скасував рішення, що призвели до двовладдя

Через рішення Конституційного суду у Молдові існували два уряди. Тепер суд визнав, що перебував під тиском, та скасував попередні ухвали.

У Молдові запрацював новий уряд

У Молдові запрацював новий уряд

Конституційний суд Молдови на екстреному засіданні, що тривало близько п'яти хвилин, у суботу, 15 червня, скасував усі свої рішення, які призвели до двовладдя у країні, передає агенція "Інтерфакс". "У зв'язку з тим, що Конституційний суд піддався тиску і не був вільний в ухваленні своїх рішень, керуючись положеннями Кодексу конституційної юрисдикції, Конституційний суд ухвалив скасувати всі свої рішення, ухвалені в період 7-9 червня 2019 року", - повідомив голова суду Міхай Поалелунж.

Напередодні старий уряд країни, пов'язаний з Демократичною партією, пішов у відставку. Влада у країні повністю перейшла до нового уряду, створеного Партією соціалістів і правим блоком ACUM. 15 червня відбулося перше засідання нового уряду, після цього прем'єр-міністерка Майя Санду та президент Ігор Додон представили в міністерствах нових міністрів.

Тим часом Демократична партія підтвердила, що її лідер - олігарх Влад Плахотнюк - залишив країну. Партія повідомила, що він виїхав лише на кілька днів до своєї родини. За даними ЗМІ, Плахотнюк вилетів до Швейцарії відразу після того, як уряд Демпартії оголосив про відставку.

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У Кишиневі відбулося перше після політичної кризи засідання нового уряду Молдови. Нова прем'єрміністерка Мая Санду подякувала за підтримку в процесі зміни влади. (15.06.2019)

Після того як парламент Молдови затвердив новий уряд, Демократична партія перейшла в опозицію. Прихильники партії розблокували будівлі державних установ. (14.06.2019)

Нагадаємо, двовладдя у Молдові виникло минулого тижня після того, як Конституційний суд роз'яснив, що тримісячний термін, відведений для формування уряду закінчився. Суд аргументував своє рішення тим, що термін в три місяці не може перевищувати 90 днів. З цієї причини суд визнав незаконним новий уряд, затверджений парламентом на 91 день - 8 червня. Новий парламент і уряд не визнали рішення КС, а КС ухвалив, що всі рішення парламенту вважаються незаконними.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.

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