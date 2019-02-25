Конституційний суд Молдови скасував рішення, що призвели до двовладдя

Конституційний суд Молдови на екстреному засіданні, що тривало близько п'яти хвилин, у суботу, 15 червня, скасував усі свої рішення, які призвели до двовладдя у країні, передає агенція "Інтерфакс". "У зв'язку з тим, що Конституційний суд піддався тиску і не був вільний в ухваленні своїх рішень, керуючись положеннями Кодексу конституційної юрисдикції, Конституційний суд ухвалив скасувати всі свої рішення, ухвалені в період 7-9 червня 2019 року", - повідомив голова суду Міхай Поалелунж.

Напередодні старий уряд країни, пов'язаний з Демократичною партією, пішов у відставку. Влада у країні повністю перейшла до нового уряду, створеного Партією соціалістів і правим блоком ACUM. 15 червня відбулося перше засідання нового уряду, після цього прем'єр-міністерка Майя Санду та президент Ігор Додон представили в міністерствах нових міністрів.

Тим часом Демократична партія підтвердила, що її лідер - олігарх Влад Плахотнюк - залишив країну. Партія повідомила, що він виїхав лише на кілька днів до своєї родини. За даними ЗМІ, Плахотнюк вилетів до Швейцарії відразу після того, як уряд Демпартії оголосив про відставку.

Нагадаємо, двовладдя у Молдові виникло минулого тижня після того, як Конституційний суд роз'яснив, що тримісячний термін, відведений для формування уряду закінчився. Суд аргументував своє рішення тим, що термін в три місяці не може перевищувати 90 днів. З цієї причини суд визнав незаконним новий уряд, затверджений парламентом на 91 день - 8 червня. Новий парламент і уряд не визнали рішення КС, а КС ухвалив, що всі рішення парламенту вважаються незаконними.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.