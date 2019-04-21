 Конституційний суд заперечує можливість зриву інавгурації Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

Конституційний суд заперечує можливість зриву інавгурації Зеленського

У Конституційному суді запевняють, що ймовірна відставка голови суду не вплине на інавгурацію Володимира Зеленського.

Зала засідань Конституційного суду України (КСУ)

Зала засідань Конституційного суду України (фото з архіву)

Судді Конституційного суду України заявляють, що можлива відставка глави суду Станіслава Шевчука не вплине на приведення до присяги новообраного президента України. Про це йдеться у заяві зборів суддів Конституційного суду (КС), оприлюдненій на його сайті у четвер, 25 квітня.

У повідомленні зазначається, що в ЗМІ та соціальних мережах поширюється інформація про можливий зрив інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади глави Конституційного суду.

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Тому у КС наголошують, що попри той факт, що згідно з Конституцією приведення президента до присяги здійснює глава суду, в основному законі не зазначено конкретну особу, яка має виконувати цю процедуру. Судді нагадують, що приведення новообраного президента до присяги є конституційним обов'язком глави суду, "що, безумовно, буде виконано".

"Висловлюючи глибоке занепокоєння з приводу поширення інформації про можливий зрив інавгурації новообраного президента України та її маніпуляційного використання, судді Конституційного суду відповідально заявляють, що з боку КС не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги, відповідно до статті 104 Конституції України", - зазначається у заяві.

Перед цим низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що адміністрація президента Петра Порошенка тисне на КС з метою відтермінувати інавгурацію Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президенських виборів. Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка.

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