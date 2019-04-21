Конституційний суд заперечує можливість зриву інавгурації Зеленського

У Конституційному суді запевняють, що ймовірна відставка голови суду не вплине на інавгурацію Володимира Зеленського.
Судді Конституційного суду України заявляють, що можлива відставка глави суду Станіслава Шевчука не вплине на приведення до присяги новообраного президента України. Про це йдеться у заяві зборів суддів Конституційного суду (КС), оприлюдненій на його сайті у четвер, 25 квітня.
У повідомленні зазначається, що в ЗМІ та соціальних мережах поширюється інформація про можливий зрив інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади глави Конституційного суду.
Тому у КС наголошують, що попри той факт, що згідно з Конституцією приведення президента до присяги здійснює глава суду, в основному законі не зазначено конкретну особу, яка має виконувати цю процедуру. Судді нагадують, що приведення новообраного президента до присяги є конституційним обов'язком глави суду, "що, безумовно, буде виконано".
"Висловлюючи глибоке занепокоєння з приводу поширення інформації про можливий зрив інавгурації новообраного президента України та її маніпуляційного використання, судді Конституційного суду відповідально заявляють, що з боку КС не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги, відповідно до статті 104 Конституції України", - зазначається у заяві.
Перед цим низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що адміністрація президента Петра Порошенка тисне на КС з метою відтермінувати інавгурацію Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100 відсотків електронних протоколів щодо голосування у другому турі президенських виборів. Зеленський впевнено переміг із результатом 73,22 відсотка.