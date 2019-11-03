Консерватори Джонсона випереджають лейбористів на 10 відсотків - опитування

Рейтинг британської Консервативної партії, яку очолює прем'єр-міністр Борис Джонсон, значно випереджає показник підтримки опозиційної до неї Лейбористської партії. Згідно з представленими в п'ятницю, 22 листопада, результатами нещодавніх опитувань компанією Panelbase, консерватори мають рівень підтримки в 42 відсотки, повідомляє Reuters.

Нинішній результат на один відсотковий пункт менше показника за минулий тиждень. Попри це торі на 10 відсотків випереджають своїх опонентів лейбористів, у яких 32 відсотки підтримки. Утім, за останній тиждень популярність Лейбористської партії зросла на два відсотки, зазначають соціологи.

Рейтинг Ліберальних демократів становить тепер 14 відсотків, що на один відсотковий пункт менше за результат минулого тижня, а партія Brexit набирає три відсотки підтримки, що на два відсоткових пункти менше за показник тижневої давності.

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року.

Раніше британські ЗМІ повідомляли про наміри Бориса Джонсона набрати більшість у нижній палаті британського парламенту, щоб ухвалити запропоновану ним угоду про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit.