Консерваторам-опонентам Бориса Джонсона загрожує виключення з партії
Консерваторам-противникам курсу британського прем'єра Бориса Джонсона щодо Brexit загрожує виключення з партії. Він також скасував заплановану з опонентами-однопартійцями зустріч.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував заплановану на понеділок, 2 вересня, зустріч з опонентами з лав його Консервативної партії. На зустрічі Джонсон планував переконати декого з однопарійців підтримати запропонований його урядом варіант виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit - без угоди.
Тим часом міністр освіти у кабінеті Джонсона Гевін Вільямсон попередив незгодних з позицією прем'єра парламентарів-консерваторів про наслідки їхньої поведінки. Той, хто виступає проти курсу керівника уряду щодо Brexit, може значно послабити свою позицію, застеріг Вільямсон.
Так само в керівництві партії вже попередили опозиційних до поглядів прем'єра на Brexit депутатів-консерваторів, що їх можуть виключити зі списків кандидатів Консервативної партії під час наступних парламентських виборів. Крім того, вже зараз такі члени Палати громад від торі можуть втратити членство в фракції консерваторів у парламенті й вважатимуться незалежними законодавцями. Про це журналістам телерадіокомпанії BBC розповів ексміністр юстиції Девід Гоук.
"Здається, вони (керівництво Консервативної партії. - Ред.) добре підготувалися до можливого повстання (в лавах партії. - Ред.), щоб виключити тих, хто підтримає це повстання в партії", - сказав Гоук, цитує інформагенція dpa.
Нагадаємо, що 3 вересня британський парламент повернеться до роботи після літньої перерви. Раніше королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня.
Осінні паузи є традиційними для роботи британського законодавчого органу і трапляються щороку. Партії використовують їх для проведення з'їздів. Цього року ці заходи триватимуть з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак рішенням королеви паузу подовжено майже на два тижні, зазначає агентство новин AFP.
Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Тим часом уряд Джонсона вже розпочав інформаційну кампанію для населення на випадок Brexit без угоди.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров