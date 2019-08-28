 Консерваторам-опонентам Бориса Джонсона загрожує виключення з партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Новини

Консерваторам-опонентам Бориса Джонсона загрожує виключення з партії

Консерваторам-противникам курсу британського прем'єра Бориса Джонсона щодо Brexit загрожує виключення з партії. Він також скасував заплановану з опонентами-однопартійцями зустріч.

Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував заплановану на понеділок, 2 вересня, зустріч з опонентами з лав його Консервативної партії. На зустрічі Джонсон планував переконати декого з однопарійців підтримати запропонований його урядом варіант виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit - без угоди.

Тим часом міністр освіти у кабінеті Джонсона Гевін Вільямсон попередив незгодних з позицією прем'єра парламентарів-консерваторів про наслідки їхньої поведінки. Той, хто виступає проти курсу керівника уряду щодо Brexit, може значно послабити свою позицію, застеріг Вільямсон.

Так само в керівництві партії вже попередили опозиційних до поглядів прем'єра на Brexit депутатів-консерваторів, що їх можуть виключити зі списків кандидатів Консервативної партії під час наступних парламентських виборів. Крім того, вже зараз такі члени Палати громад від торі можуть втратити членство в фракції консерваторів у парламенті й вважатимуться незалежними законодавцями. Про це журналістам телерадіокомпанії BBC розповів ексміністр юстиції Девід Гоук.

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Тисячі британців протестують проти рішення Бориса Джонсона про тимчасове припинення роботи парламенту за лічені тижні до виходу країни з ЄС. (31.08.2019)

На вулиці британських міст вийшли тисячі людей, які висловлюють протест рішенню прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона тимчасово зупинити роботу парламенту. Відповідну петицію підписали понад мільйон осіб. (29.08.2019)

Єлизавета ІІ підтримала пропозицію прем'єра Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня через Brexit. Багато парламентарів закидають прем'єру прагнення у такий спосіб обійти спротив парламенту. (28.08.2019)

"Здається, вони (керівництво Консервативної партії. - Ред.) добре підготувалися до можливого повстання (в лавах партії. - Ред.), щоб виключити тих, хто підтримає це повстання в партії", - сказав Гоук, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, що 3 вересня британський парламент повернеться до роботи після літньої перерви. Раніше королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня.

Осінні паузи є традиційними для роботи британського законодавчого органу і трапляються щороку. Партії використовують їх для проведення з'їздів. Цього року ці заходи триватимуть з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак рішенням королеви паузу подовжено майже на два тижні, зазначає агентство новин AFP.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Тим часом уряд Джонсона вже розпочав інформаційну кампанію для населення на випадок Brexit без угоди.

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона  

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