Консерваторам-опонентам Бориса Джонсона загрожує виключення з партії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував заплановану на понеділок, 2 вересня, зустріч з опонентами з лав його Консервативної партії. На зустрічі Джонсон планував переконати декого з однопарійців підтримати запропонований його урядом варіант виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit - без угоди.

Тим часом міністр освіти у кабінеті Джонсона Гевін Вільямсон попередив незгодних з позицією прем'єра парламентарів-консерваторів про наслідки їхньої поведінки. Той, хто виступає проти курсу керівника уряду щодо Brexit, може значно послабити свою позицію, застеріг Вільямсон.

Так само в керівництві партії вже попередили опозиційних до поглядів прем'єра на Brexit депутатів-консерваторів, що їх можуть виключити зі списків кандидатів Консервативної партії під час наступних парламентських виборів. Крім того, вже зараз такі члени Палати громад від торі можуть втратити членство в фракції консерваторів у парламенті й вважатимуться незалежними законодавцями. Про це журналістам телерадіокомпанії BBC розповів ексміністр юстиції Девід Гоук.

"Здається, вони (керівництво Консервативної партії. - Ред.) добре підготувалися до можливого повстання (в лавах партії. - Ред.), щоб виключити тих, хто підтримає це повстання в партії", - сказав Гоук, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, що 3 вересня британський парламент повернеться до роботи після літньої перерви. Раніше королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня.

Осінні паузи є традиційними для роботи британського законодавчого органу і трапляються щороку. Партії використовують їх для проведення з'їздів. Цього року ці заходи триватимуть з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак рішенням королеви паузу подовжено майже на два тижні, зазначає агентство новин AFP.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Тим часом уряд Джонсона вже розпочав інформаційну кампанію для населення на випадок Brexit без угоди.