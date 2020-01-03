Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану - Пелосі

Палата представників Конгресу США розгляне резолюцію щодо обмеження військових дій президента Дональда Трампа щодо Ірану. Про це йдеться в оприлюдненій увечері в неділю, 5 січня, заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

У документі зазначається, що без подальшого дозволу Конгресу військові дії Білого дому щодо Ірану повинні бути припинені протягом 30 днів. Ця резолюція аналогічна тій, яку представив у Сенаті демократ Тім Кейн.

Пелосі також наголосила, що авіаудар, здійснений за наказом Трампа в Багдаді, внаслідок якого був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських військовослужбовців та дипломатів, а також загрожує серйозною ескалацією у відносинах з Іраном. В Конгресі занепокоєні, що такі дії адміністрація Трампа здійснила без консультацій з ним.

Резолюція може отримати схвалення Палати представників Конгресу, де більшість мають демократи. Однак, залишається питання, чи підтримає її Сенат, який контролюють республіканці, відзначають оглядачі.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "терористичним актом".

Наступного дня в Багдаді була обстріляна ракетами так звана "зелена зона", де розташоване американське посольство. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США. У зв'язку з ескалацією протистояння між США і Іраном на Близькому Сході у ЄС закликали сторони до стриманості, щоб уникнути ще більшої напруженості.