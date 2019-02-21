Конгрес США вимагає розкрити результати розслідування зв'язків Трампа з РФ

Палата представників Конгресу США у четвер, 14 березня, одноголосно проголосувала за вимогу зробити публічним звіт спецпрокурора Роберта Мюллера щодо його розслідування про ймовірне втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За необов'язкову до виконання резолюцію віддали голоси усі 420 членів нижньої палати американського парламенту, передає агенція AFP. Республіканці назвали цю резолюцію політичним рішенням, втім, 190 представників цієї партії також проголосували за неї.

Зараз розслідування Мюллера щодо ймовірних зв'язків Дональда Трампа з Москвою підходить до завершення. Демократи припускають, що у звіті може бути достатньо доказів для імпічмента президента. Тому існують побоювання, що президент та призначений ним генеральний прокурор Вільям Барр можуть обмежити доступ Конгресу та громадськості до доповіді спецпрокурора.

"Я глибоко стурбований тим, що генеральний прокурор Барр може спробувати приховати повну доповідь Мюллера від громадськості і основні докази від Конгресу", - заявив голова комітету з розвідки в палаті представників Адам Шифф.

Мандат спецпрокурора Мюллера передбачає, що він повинен відзвітувати про підсумки своєї роботи перед генеральним прокурором США, який також очолює міністерство юстиції, Вільямом Барром. Водночас правила не вимагають доповіді перед Конгресом або її широкого оприлюднення. Барр раніше дав зрозуміти, що міністерство юстиції проти того, щоб компрометуюча інформація була оприлюднена до висунення федеральних обвинувачень.

В рамках розслідування Мюллер пред'явив обвинувачення понад 30 особам, у тому числі шістьом колишнім помічникам та партнерам Трампа. П'ять з них визнали свою провину, у тому числі колишній голова виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, який був засуджений до 7,5 років ув'язнення.