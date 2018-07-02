 Комітет Сенату США: Росія втручалась у вибори президента США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Комітет Сенату США: Росія втручалась у вибори президента США

Росія намагалася втрутитися у президентські вибори 2016 року у США, аби допомогти перемозі Дональда Трампа, заявляють в комітеті з розвідки Сенату США.

Голова комітету з розвідки Сенату США Річард Берр і його заступник

Голова комітету з розвідки Сенату США Річард Берр і його заступник Марк Ворнер

Комітет з розвідки Сенату США підтримав висновки спецслужб про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США. Про це йдеться в звіті комітету, опублікованому у вівторок, 3 липня, інформує агенція dpa.

Голова комітету з розвідки Сенату США Річард Берр зазначив, що представники комітету провели останні 16 місяців за вивченням джерел, методів та аналітичної роботи, на яких базуються висновки спецслужб. За його словами, комітет "не бачить причин заперечувати ці висновки", інформує агенція AP.

Заступник голови комітету, сенатор Марк Ворнер, назвав дії російської сторони "широкомасштабними і вигадливими, з метою підриву віри громадськості в демократичний процес".

Звіт кометіту оприлюднили менш ніж за два тижні до запланованої на 16 липня зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Очікується обговорення непростих відносин між двома державами та низка питань національної безпеки.

Також Трамп нещодавно заявляв, що під час зустрічі з Путіним говоритиме й про ймовірне втручання Росії у вибори в США. "Ми говоритимемо про Україну, Сирію та вибори", - казав Трамп. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома країнами, а однією з тем обговорення може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки.

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