Комітет Сенату США підтримав законопроєкт про санкції щодо "Північного потоку-2"

Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 31 липня, схвалив законопроєкт про запровадження санкцій щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Один із співавторів двопартійного законопроєкту, республіканець Тед Круз заявив, що "Росія має історію використання енергоносіїв як зброї", цитує інформагенція Reuters. Проєкт закону підтримали 20 членів комітету, двоє виступили проти. Для ухвалення законопроєкту та набуття ним чинності необхідно, щоб його тепер підтримали в Сенаті, у Палаті представників, а також підписав президент США Дональд Трамп.

Одним з тих, хто виступив проти законопроєкту, був республіканець Ренд Пол. В оприлюдненому раніше інтернет-виданням Daily Beast його зверненні до колег сенатор вказував на те, що законопроєкт не містить конкретних прізвищ та назв компаній, проти яких запроваджуються санкції. Також він наголошував, що ці санкції вдарять не по росіянах, а "по фірмах з Австрії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії, Швеції та Італії", цитує агентство dpa.

Законопроєкт передбачає накладення санкцій на компанії, що оперують суднами, які прокладають труби для "Північного потоку-2" під водою на глибині 30 метрів та більше від рівня моря. Крім того, він пропонує санкції щодо осіб, які надають товари, послуги або фінансування для підтримки розвитку нафтової галузі в Росії, а також щодо підприємств в енергетичній сфері з російським державним капіталом за межами РФ. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав цей документ "санкційним законопроєктом з пекла".

Нагадаємо, у травні цей проєкт закону зареєстрували у Сенаті США. Він змодельований за санкціями США, спрямованими проти експорту іранської нафти. Зазначається, що згідно з законопроєктом, особам, які продають або здають в оренду судна, що використовуються для будівництва "Північного потоку-2", заборонятиметься в'їзд до США, а їхнї активи в США будуть заморожені. Документ також передбачає низку обмежень для осіб, які надають фінансову, технічну або страхову підтримку таким суднам.

Цей законопроєкт різко критикують в Німеччині та деякі інші державах ЄС, оскільки він може зачепити багато провідних європейських компаній.

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