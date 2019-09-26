Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту на пленарному засіданні визначитися стосовно проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. Про це в середу, 4 березня, повідомив голова комітету Денис Монастирський.

"Надійшла пропозиція стосовно того, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо ухвалення або відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці", - сказав Монастирський на засіданні комітету, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію, зазначається в повідомленні.

Рябошапка: "Мене це не цікавить"

Сам Руслан Рябошапка під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, коментуючи ініціативу власної відставки, висловив переконання, що це може бути пов'язано з невдоволенням реформуванням прокуратури. "Ми зробили реформу, розпочали очищення й оновлення, і, напевно, власне те, що ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, з якими ви щось вирішували, напевно, вам не подобається", - сказав Рябошапка, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна". Відповідаючи на запитання, чи знайдеться у Верховній Раді 226 голосів для його відставки, Рябошапка сказав: "Мене це не цікавить".

Позачергове засідання українського парламенту за участю президента країни Володимира Зеленського, на якому зокрема будуть розглядатися кадрові питання, має розпочатися о 16-й годині за київським часом.

Нагадаємо, раніше цього дня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За таке рішення висловилися 23 члени комітету з 25 присутніх.

Як повідомлялося, з 2 січня 2020 року припинив існування інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ), а з замість нього запрацював Офіс генерального прокурора.

29 серпня 2019 року український парламент проголосував за призначення генеральним прокурором України Руслана Рябошапку, який доти посідав пост заступника голови Офісу президента.