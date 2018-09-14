 Комітет Ради підтримав закріплення членства у ЄС та НАТО в Конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Комітет Ради підтримав закріплення членства у ЄС та НАТО в Конституції

Законопроект про включення в Конституцію України пункту про членство у ЄС та НАТО рекомендують включити до порядку денного. Наступний крок - подання до КСУ.

Зміни до Конституції: членство у ЄС та НАТО

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя ухвалив рішення щодо проекту змін до Основного закону. У вівторок, 18 вересня, він рекомендував нардепам включити до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду (КС) президентський законопроект про закріплення в Конституції прагнення України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Подальша процедура виглядає таким чином: законопроект виносять на розгляд сесійної зали, після чого парламент має мінімум 226 голосами включити його до порядку денного сесії і направити його до КС. Якщо судді роблять позитивний висновок, законопроект можуть схвалити в першому читанні. На наступній сесії він має бути схвалений кваліфікованою більшістю - не менше 300 голосів.

Раніше DW опитала політиків у Брюсселі та з'ясувала, що законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.

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