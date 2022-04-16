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Комітет державної безпеки СРСР (КДБ)

КДБ - радянська спецслужба, один з репресивних органів комуністичного режиму.

Комітет державної безпеки існував з 1954 до 1991 року. Офіційно він займався зовнішньою розвідкою, контррозвідкою, оперативно-розшуковою діяльністю, охороною державного кордону СРСР, охороною керівників КПРМ та уряду СРСР, забезпечував урядовий зв'язок, а також боровся з націоналізмом, інакомисленням і антирадянською діяльністю.

Що відомо про диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні (16.04.2022) 16.04.2022

Уповільнити просування та постачання російської армії - таку мету переслідують "рейкові партизани" у Білорусі. До пошуку причетних до диверсій долучився КДБ. DW поспілкувалася про "рейкову війну" з представником ініціативи "Рабочы Рух".

Ходорковський: Путін - це бандит з мафіозної організації КДБ (05.04.2022) 05.04.2022

Чому необхідні санкції Заходу проти Росії, коли росіяни визнають свою вину і що наблизить кінець путінської епохи - Михайло Ходорковський розповів в інтерв'ю DW.
Михайло Ходорковський: Боюсь, ця війна не буде останньою

Михайло Ходорковський: "Боюсь, ця війна не буде останньою" 02.04.2022

Чому потрібні санкції Заходу проти Росії і як вони наблизять кінець путінської епохи, Михайло Ходорковський розповів в інтерв'ю Костянтину Еггерту.
Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві 22.03.2022

У КДБ Білорусі заявили про "ліквідацію резидентури, яка діяла під прикриттям українського посольства". Cпівробітники нібито здійснювали агентурну розвідку і збирали розвідувальну інформацію.
У Білорусі заарештували 136 осіб за коментарі після смерті офіцера КДБ

У Білорусі заарештували 136 осіб за коментарі після смерті офіцера КДБ 07.10.2021

Слідчий комітет Білорусі заявив про затримання та арешт 136 осіб, які нібито намагалися "хайпувати" на смерті співробітника КДБ під час перестрілки із програмістом у Мінську.

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео) 29.06.2021

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021) 29.06.2021

Знімальна група DW провела з прикордонниками Житомирського загону цілий день, аби з’ясувати, наскільки безпечна ситуація на українсько-білоруському кордоні.

США, Великобританія і Канада слідом за ЄС розширили санкції проти Мінська

США, Великобританія і Канада слідом за ЄС розширили санкції проти Мінська 22.06.2021

У санкційний список США потрапили прессекретарка правителя Білорусі Олександра Лукашенка, генеральний прокурор і голова КДБ. Обмежувальні заходи розширили також Великобританія і Канада.

Архів "штазі" закривається - що буде з досьє на громадян НДР? (18.06.2021) 18.06.2021

У Німеччині припиняє роботу відомство з вивчення архівів спецслужби Німецької Демократичної Республіки - "штазі". За 30 років архів опрацював понад 7 мільйонів запитів від приватних осіб та журналістів.

Росія і Білорусь розширюють співробітництво своїх спецслужб

Росія і Білорусь розширюють співробітництво своїх спецслужб 03.06.2021

Російська служба зовнішньої розвідки і Комітет державної безпеки Білорусі домовилися спільно боротися з "деструктивною діяльністю Заходу".
Протасевича перевели в СІЗО КДБ Білорусі - правозахисники

Протасевича перевели в СІЗО КДБ Білорусі - правозахисники 30.05.2021

Родичі затриманого в Білорусі блогера Романа Протасевича, якого перевели до слідчого ізолятора КДБ Білорусі, змогли передати йому першу передачу, повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна".
10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео)

10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео) 17.05.2021

За підрахунками істориків, жертвами політичних репресій в Україні в період з 1919 по 1991 рік стали майже 10 млн осіб. Нині архіви стають дедалі більш відкритими. Це дозволяє багатьом розкрити сімейні таємниці.
Марії Колесниковій загрожує в Білорусі 12-річне ув'язнення

Марії Колесниковій загрожує в Білорусі 12-річне ув'язнення 13.05.2021

Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій пред'явлено обвинувачення за трьома кримінальними статтями, повідомили в екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика.

У Білорусі висунули обвинувачення затриманим у справі про держпереворот

У Білорусі висунули обвинувачення затриманим у справі про "держпереворот" 22.04.2021

Чотирьом затриманим у справі про "підготовку замаху на Лукашенка" і "військовий переворот" в Білорусі висунули обвинувачення у змові з метою захоплення влади.
Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах

Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах 17.04.2021

Олександр Лукашенко заявляє, що "вище політичне керівництво США" нібито схвалило його усунення. У КДБ Білорусі та ФСБ Росії повідомили про викриття "змовників".
КДБ Білорусі вніс Світлану Тихановську до списку терористів

КДБ Білорусі вніс Світлану Тихановську до списку терористів 02.04.2021

У КДБ Білорусі заявили про те, що підготовлені документи про екстрадицію Тихановської і Латушка "з Литви й Польщі відповідно". Радник Світлани Тихановської назвав звинувачення КДБ безглуздими.
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