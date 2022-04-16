Комітет державної безпеки СРСР (КДБ)

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КДБ - радянська спецслужба, один з репресивних органів комуністичного режиму.
Комітет державної безпеки існував з 1954 до 1991 року. Офіційно він займався зовнішньою розвідкою, контррозвідкою, оперативно-розшуковою діяльністю, охороною державного кордону СРСР, охороною керівників КПРМ та уряду СРСР, забезпечував урядовий зв'язок, а також боровся з націоналізмом, інакомисленням і антирадянською діяльністю.
Уповільнити просування та постачання російської армії - таку мету переслідують "рейкові партизани" у Білорусі. До пошуку причетних до диверсій долучився КДБ. DW поспілкувалася про "рейкову війну" з представником ініціативи "Рабочы Рух".