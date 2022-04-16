Комітет державної безпеки СРСР (КДБ)

10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео)

За підрахунками істориків, жертвами політичних репресій в Україні в період з 1919 по 1991 рік стали майже 10 млн осіб. Нині архіви стають дедалі більш відкритими. Це дозволяє багатьом розкрити сімейні таємниці.