Комісія Україна-НАТО - періодичні зустрічі між представниками НАТО й України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Комісія Україна-НАТО".

Комісія Україна-НАТО представляє періодичні зустрічі між Північноатлантичною Радою та Україною. Існує домовленість, що такі зустрічі мають проводитись не рідше, двох разів на рік. Засідання Комісії Україна-НАТО відбуваються на рівні глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, а також послів. Вперше засідання Комісії Україна-НАТО було проведене 10 жовтня 1997 року в Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.