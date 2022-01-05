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Комісія Україна-НАТО

Комісія Україна-НАТО - періодичні зустрічі між представниками НАТО й України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Комісія Україна-НАТО".

Комісія Україна-НАТО представляє періодичні зустрічі між Північноатлантичною Радою та Україною. Існує домовленість, що такі зустрічі мають проводитись не рідше, двох разів на рік. Засідання Комісії Україна-НАТО відбуваються на рівні глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, а також послів. Вперше засідання Комісії Україна-НАТО було проведене 10 жовтня 1997 року в Брюсселі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною

НАТО перед зустріччю з Росією проведе засідання з Україною 05.01.2022

Комісія Україна-НАТО пройде в Брюсселі 10 січня, за кілька днів до засідання Ради Росія-НАТО щодо європейської безпеки.
Кулеба в НАТО: Україна не повторить помилку 2014 року

Кулеба в НАТО: Україна не повторить помилку 2014 року 13.04.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав штаб-квартиру НАТО, аби обговорити з послами 30 держав-членів Альянсу нарощування російських військ біля українських кордонів та у Криму.
У США не виключили зустрічі Блінкена й Кулеби цього тижня у Брюсселі

У США не виключили зустрічі Блінкена й Кулеби цього тижня у Брюсселі 13.04.2021

Під час запланованого цього тижня візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Брюсселя може відбутися його зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, заявили в Держдепі США.

У вівторок у Брюсселі відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО

У вівторок у Брюсселі відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО 12.04.2021

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також візьме участь у позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі, скликаному на запит Києва.

Україна і НАТО обговорили практичне наповнення програми EOP

Україна і НАТО обговорили практичне наповнення програми EOP 08.07.2020

Україна та НАТО починають наповнювати практичними заходами Програму розширених можливостей. Це стало однією з тем засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, куди приїхала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
Зеленський затвердив Річну нацпрограму Україна-НАТО

Зеленський затвердив Річну нацпрограму Україна-НАТО 26.05.2020

Затверджена Володимиром Зеленським національна програма на 2020 рік передбачає серед іншого гармонізацію українського законодавства із законодавством країн-членів НАТО.
Україна на засіданні міністрів НАТО: розширені можливості та реформи

Україна на засіданні міністрів НАТО: розширені можливості та реформи 13.02.2020

Міністр оборони України обговорив зі своїми колегами з країн НАТО програму розширених можливостей для Києва. Україну в Альянсі за реформи хвалили, але чекають подальших кроків.

Україна-НАТО: порада Столтенберга і "відкриті двері" Альянсу (31.10.2019) 31.10.2019

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, цитуючи у Верховній Раді слова Шевченка, закликав українських політиків до злагоди. Напередодні його візиту політики знову почали сперечатися про ПДЧ та "домашні завдання" НАТО.
Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО - Зеленський

Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО - Зеленський 31.10.2019

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що двері Альянсу відчинені, але шлях до членства складний.

Андрій Загороднюк: Україна перезапускає формат роботи з НАТО

Андрій Загороднюк: Україна перезапускає формат роботи з НАТО 25.10.2019

Під час засідання міністрів оборони НАТО українська делегація домовилася про новий формат співпраці країни з Альянсом. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
НАТО: Крим - це Україна і через п'ять років після анексії

НАТО: Крим - це Україна і через п'ять років після анексії 06.03.2019

У Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. У ній взяв участь член Меджлісу, який розповів про утиски кримських татар на півострові.
Комісія Україна-НАТО: додаткові гроші та антикорупційні очікування

Комісія Україна-НАТО: додаткові гроші та антикорупційні очікування 18.12.2018

Посли НАТО обговорили з Україною виконання нею річної програми співпраці. Альянс у першу чергу цікавила дата створення антикорупційного суду. Країни НАТО нададуть додаткові кошти у трастові фонди для України.
Генсек НАТО: Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі

Генсек НАТО: Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі 26.11.2018

Інцидент у Керченській протоці - нагадування про війну, яка триває в Україні, констатував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Комісія Україна-НАТО: Альянс занепокоєний порушенням прав людини в Криму

Комісія Україна-НАТО: Альянс занепокоєний порушенням прав людини в Криму 17.10.2018

Гуманітарну ситуацію на Донбасі та стан дотримання прав людини в анексованому Криму обговорили в комісії Україна-НАТО на рівні послів. У засіданні взяв участь український міністр Вадим Черниш.
Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО

Україна готується до посилення Угорщиною блокування в НАТО 02.10.2018

Попри заклики з боку, зокрема, США, Угорщина заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. Українські дипломати очікують ескалації з боку Будапешта.

Столтенберг: НАТО не відповідає танком на танк або ракетою на ракету (27.06.2018) 27.06.2018

Чи може Росія завадити членству України та Грузії в НАТО? Яку відповідь НАТО готує на нарощування озброєнь Кремлем? Про це та інше генсек альянсу Єнс Столтенберг ексклюзивно розповів у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
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