Комісія Україна-НАТО: додаткові гроші та антикорупційні очікування

Комісія Україна-НАТО (КУН) обговорила виконання Києвом річної програми співпраці з Альянсом. Засідання відбулося в Брюсселі у вівторок, 18 грудня, на рівні послів. Від України в ньому взяла участь також віце-прем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє кореспондент DW.

Посли Альянсу запевнили Україну в підтримці її суверенітету та територіальної цілісності. Серед іншого, згадали і про інцидент у Керченській протоці. "Посли держав-членів НАТО наголосили, що використання Росією військової сили проти українських моряків і кораблів поряд з Азовським морем у кінці листопада було невиправданим", - сказав DW один з чиновників НАТО на умовах анонімності. За його словами, посли закликали Росію звільнити українських моряків і "утриматися від будь-якої подальшої ескалації".

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко додав, що представник Лондона повідомив про захід у Чорне море британського розвідувального корабля Echo. "Це один із заходів, які нам обіцяли зробити, і його виконано. Ми планували, що цей корабель зайде у січні, британська сторона зробила так, що рішенням уряду це прискорилося, і він зайшов сьогодні", - сказав Пристайко.

Додаткові кошти для України

За словами Климпуш-Цинцадзе, одразу кілька країн НАТО оголосили про внесення додаткових коштів у трастові фонди для України. Зокрема, Німеччина спрямує гроші у фонд реабілітації військовослужбовців. Це доведе його наповнення до понад 100 відсотків. "Ми зможемо додатково лікувати наших військових, які потребують допомоги, у країнах-членах Альянсу", - зазначила віце-прем'єрка. Також буде розбудовуватися система лікування та реабілітації всередині країни.

Норвегія надасть 140 тисяч євро для програми професійного розвитку, сказала Климпуш-Цинцадзе. У рамках програми готують співробітників різних міністерств. Чехія спрямує понад 200 тисяч євро у трастовий фонд з логістики. А додатковий внесок Словаччини доведе наповнення фонду з розмінування до 113 відсотків. Як пояснила представниця уряду України, наповнення понад 100 відсотків означає, що після реалізації першої фази проектів Україна зможе говорити про наступні фази. Вона запевнила, що Київ ефективно використовує трастові фонди.

Чого очікують від України

"Посли НАТО похвалили віце-прем'єр-міністерку України за прогрес у реформах і підбадьорили Київ продовжувати йти цим шляхом. Вони дали зрозуміти, що допоки Україна продовжує реформи для боротьби з корупцією та посилення демократії, країна може розраховувати на продовження сильної політичної та практичної підтримки НАТО", - наголосив співрозмовник DW в Альянсі.

У своюч чергу, Климпуш-Цинцадзе заявила DW, що перше очікування від України - створення антикорупційного суду. Зараз здійснюється відбір суддів. За її словами, результати щодо складу суду варто очікувати в лютому, а запуску суду - навесні. "Взагалі антикорупційні заходи перебувають під прицільною увагою наших партнерів", - заявила вона і додала: "Є очікування від України, що, незважаючи на виборчий період, процес реформ не буде відкладатися".

Як відомо, через конфлікт довкола мовної статті закону України про освіту, Угорщина блокує засідання Комісії лише на рівні політиків. Тему цього конфлікту також обговорили. Як відомо, Україна прописала у своїй річній програмі співпраці з Альянсом на цей рік рекомендації Венеціанської комісії. Як заявив глава місії України при НАТО, Київ виконав сім з дев'яти зобов'язань, зокрема провів консультації з угорською громадою.

Невиконаними залишилися два пункти. Перший - подовження перехідного періоду мовної статті закону про освіту на три роки - до 2023-го. За словами Климпуш-Цинцадзе, відповідний законопроект уже розглядали у парламентському комітеті. Тепер вона чекає на його розгляд Верховною Радою. Другий - це винятки для приватних шкіл. Їх регулюватиме закон про середню освіту. Його проект уряд планує внести на розгляд парламенту. Пристайко сподівається, що в разі ухвалення обох проектів міністр оборони України зможе зустрітися зі своїми колегами у НАТО на засіданні у лютому.