 Комісія Україна-НАТО: Альянс занепокоєний порушенням прав людини в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Комісія Україна-НАТО: Альянс занепокоєний порушенням прав людини в Криму

Гуманітарну ситуацію на Донбасі та стан дотримання прав людини в анексованому Криму обговорили в комісії Україна-НАТО на рівні послів. У засіданні взяв участь український міністр Вадим Черниш.

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Комісія Україна-НАТО обговорила гуманітарні аспекти конфлікту на Донбасі та ситуацію із правами людини в анексованому Росією Криму. "Держави-члени НАТО висловили занепокоєння гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту та порушеннями прав людини в Криму", - повідомив у розмові з DW чиновник НАТО. У засіданні комісії на рівні послів у Брюсселі в середу, 17 жовтня, взяв участь також і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

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У НАТО наголосили на важливості цілковитої імплементації мінських домовленостей і запевнили в підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

За підсумками засідання Вадим Черниш заявив про те, що Київ "максимально спростив порядок перетину гуманітарних вантажів на окуповані території, це стосується ліків, що мають оперативно і безперебійно потрапляти до хворих, продовольчих продуктів, будівельних матеріалів і реагентів для очистки води", передає прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій України. Черниш запевнив, що забезпечення питною водою населення у непідконтрольних уряду районах Донбасу є "пріоритетом" для української держави.

Як відомо, Угорщина вже рік блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на рівні політиків. У той же час ця комісія на рівні послів збирається регулярно. У цих засіданнях можуть брати участь і українські урядовці.

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