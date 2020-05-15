Кому коронавірус допоможе стати наступником Меркель на посаді канцлера Німеччини?

Якби на початку цього року хтось спрогнозував, що рейтинг німецьких консерваторів до травня зросте до майже 40 відсотків, його б висміяли. Минулої зими всі три правлячі партії Німеччини - Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи, об'єднані у консервативний блок ХДС/ХСС, і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - разом ледь дотягували у регулярних опитуваннях до такого показника довіри, і всі шукали відповідь на запитання, чи встоїть урядова коаліція до наступних виборів у 2021 році чи достроково розпадеться.

Однак тоді й паралич громадського та економічного життя унаслідок пандемії COVID-19 видавався німцям так само ймовірним, як візит інопланетян. Коронавірус не лише помітно покращив ставлення мешканців Німеччини до правлячих консерваторів, але й вніс сум'яття у, здавалося б, непохитні ідеологічні догми провідних політичних партій ФРН, а також розширив коло потенційних наступників Анґели Меркель (Angela Merkel) на посаді канцлера.

Рейтинг консерваторів росте, але не їхніх партнерів по уряду

Вважається, що в умовах надзвичайної ситуації люди гуртуються довкола свого уряду. "Прийшов час людей при владі", - каже німецька політологиня Андреа Рьоммеле (Andrea Römmele). Особливість німецької політичної ситуації, однак, у тому, що бали у виборців нині набирають лише консерватори. А рейтинг соціал-демократів, як і минулої зими, залишається на рівні 13-15 відсотків.

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І це незважаючи на те, що фінансовою "базукою" розмахує віцеканцлер і голова мінфіну соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), який виділяє мільярди за мільярдами на дешеві позики й безвідплатну допомогу усім, хто опинився через коронавірус у складній економічній ситуації, байдуже, чи це підприємці, чи звичайні працівники.

Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц представив пакет допомоги бізнесу від пандемії, але це не допомогло йому заробити політичні дивіденди

Утім, так було й раніше, коли багато розумних і популярних заходів німецького коаліційного уряду, ухвалених за ініціативою соціал-демократичних міністрів, публіка уперто заносила до активу консервативної канлерки. Ось і тепер Анґела Меркель надалі упевнено лідирує у десятці найпопулярніших політиків Німеччини. А "щедрий" Шольц посідає лише третє місце.



А на другому - той, хто узагалі не належить до федерального уряду, Маркус Зедер (Markus Söder), прем'єр-міністр Баварії і лідер ХСС. Це ім'я має сенс запам'ятати. Цілком можливо, що саме він, а не один з трьох офіційних претендентів від ХДС, стане у 2021 році кандидатом консерваторів у наступнки Меркель на посаді голови уряду.

У німецької опозиції немає альтернативнх пропозицій

Щодо представлених у Бундестазі опозиційних партій, то вони якоїсь переконливої альтернативи прагматичному, спокійному курсу канцлерки, який спирається на рекомендації науковців, запропонувати не можуть. Коронавірус узагалі застав їх зненацька і призвів до ерозії, здавалося б, непорушних ідеологічних догм.

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Ліберальна Вільна демократична партія (ВДП), наприклад, претендує на роль висловлювачки інтересів найбільш забезпечених і освічених шарів населення. Проте в умовах коронавірусу вона - усупереч порадам епідеміологів - закликає до якнайшвидшого скасування карантинних заходів.

Баварець Маркус Зедер має всі шанси стати наступником Меркель на посаді канцлера Німеччини

А ось посткомуністична Ліва партія, виборці якої поліцейських інакше як "легавими" ("Bullen") не називають, підтримують заходи влади з дотримання епідеміологічної дисципліни. Своєю чергою, Зелених, серед яких багато прибічників альтернативної, не підкрепленої науковими фактами медицини, тепер дослухаються до медичних експертів.

Як не парадоксально, але в одній ідеологічній компанії в умовах пандемії опинилися ліві, Зелені і Маркус Зедер з його ХСС. У ХДС думки розійшлися: одні підтримують курс Меркель, інші, як один з внутрішньопартійних кандидатів у її наступники Армін Лашет (Armin Laschet), прем'єр-міністр Північного Рейну - Вестфалії, скоріше, поспішають зі скасуванням обмежень.

Популісти з АдНвтрачають підтримку виборців

Не позадриш найбільшій з опозиційних партій - правопопулістській Альтернативі для Німеччини (АдН), зануреній у внутрішні чвари. На відміну від 2015 року, коли на піку так званої кризи біженців у Європі АдН, як на дріжджах, піднялася, роздмухуючи теми напливу біженців, загрози ісламізації та вимагаючи закрити кордони Німеччини, нині популістам, схоже, нема чого запропонувати. Люди бачать, що в умовах по-справжньому надзвичайної ситуації на цю партію немає сенсу покладати великих сподівань.

У Німеччині ширяться протести проти карантинних обмежень

АдН, як і ліберали з ВДП, теж виступає за швидке скасування обмежень, але при цьому гостро суперечить і власним попереднім гаслам "права й порядку", і її ідеологічним союзникам в особі правлячих в Угорщині й Польщі партій, що проводять жорстку карантинну політику. В підсумку рейтинг популістів просів приблизно на третину - з плюс-мінус 15 відсотків до початку пандемії до 10 відсоків у середині травня.

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Опитування, до того ж, показують, що понад половина жителів Німеччини (56 відсотків) вважають чинні обмеження в країні виправданими й виступають проти подальших кроків з їх скасування. Такі настрої загалом висловлюють консерватори, які - на відміну від Зелених і Лівої партії - завжди виступали за дієві заходи із захисту внутрішнього миру, безпеки громадян і розширення повноважень поліції.

Якою буде головна тема виборів-2021?

Якщо викликана коронавірусом надзвичайність ситуації тією чи іншою мірою збережеться у Німеччині до осені наступного року, то найбільші шанси одержати перемогу на наступних виборах були б знов у консерваторів, і Анґела Меркель легко б стала вчергове канцлеркою.

Але на п'ятий термін вона вирішила не йти, і яка саме проблема, яка криза буде домінувати як тема виборчої кампанії влітку-восени 2021 року, поки ніхто передбачати не береться.

Природні катаклізми переконали німців у гостроті кліматичної проблеми

Різні кризи генерують рейтинги різних партій. Міграційна криза 2015 року зміцнила правих популістів. Потім один за іншим почалися кліматичні катаклізми - у деякі періоди Зелені йшли в опитуваннях на одному рівні з консерваторами, на початку року поступались їм лише на чотири відсоткових пункти (23 проти 27).

Партія захисників природи і досі обіймає друге місце за популярністю - 18 відсотків. І, до речі, саме зміни клімату, а не проблему охорони здоров'я, німці - незважаючи на пандемію COVID-19 - досі вважають головним викликом і для себе, і для людства.

Маркус Зедер, судячи з усього, орієнтується на очікувану наступого року комбінацію проблем клімату і коронавірусу: він виявляє рішучість у боротьбі з епідемією і робить реверанси в бік Зелених. Якщо його прогноз виявиться правильним, то наступний уряд Німеччини стане знову коаліційним, але іншим за складом: консерватори й Зелені.

А канцлером у такому разі вперше в історії країни з третьої спроби стане вихідець з Баварії і представник ХСС - після двох поразок, що спіткали раніше баварських кандидатів у канцлери: Франца Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß) у 1980 році та Едмунда Штойбера (Edmund Stoiber) у 2002-му.