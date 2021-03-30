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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "комунальні послуги".
До комунальних послуг, зокрема, належить забезпечення холодною та гарячою водою, водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам? І чому мало хто з німців спекулює на цьому?
Знизити тарифи, закінчити війну на Донбасі та подолати бідність: цього виборці найбільше чекають від нового президента України Володимира Зеленського. Та чи розуміють вони, що їхні сподівання майже неможливо справдити?