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Комунальні послуги

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "комунальні послуги".

До комунальних послуг, зокрема, належить забезпечення холодною та гарячою водою, водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МВФ: Україні варто утриматися від відновлення контролю цін на газ

МВФ: Україні варто утриматися від відновлення контролю цін на газ 30.03.2021

Натомість уряд України має виявити людей, які не можуть платити за комунальні послуги, і допомогти їм через бюджет, заявили в МВФ.

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше 19.02.2020

Українці отримали платіжки за спожиті в січні житлово-комунальні послуги, суми в яких є більшими, ніж у попередньому місяці. В чому причина, розбиралась DW.

Як в Україні ліквідують масову цифрову безграмотність

Як в Україні ліквідують масову цифрову безграмотність 29.01.2020

Понад 30 тисяч українців уже зареєструвались на освітньому порталі, де вчать шукати інформацію в інтернеті, оплачувати онлайн комунальні послуги та спілкуватись в соцмережах.

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео)

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (відео) 15.01.2020

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам?

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (15.01.2020) 15.01.2020

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Чи можна прожити на "соціалку" у ФРН? Скільки платять безробітним, біженцям та малозабезпеченим пенсіонерам? І чому мало хто з німців спекулює на цьому?

Київ на аварійних трубах: як врятувати зношені комунікації

Київ на аварійних трубах: як врятувати зношені комунікації 14.01.2020

Нова аварія біля торгцентру Ocean Plaza укотре нагадала, що більшість підземних комунікацій у Києві вичерпали термін експлуатації. Як Київ модернізує комунальну інфраструктуру та хто винен у ситуації, - з'ясовувала DW.

Соціальна допомога в Німеччині: що і кому платять (18.12.2019) 18.12.2019

Німеччина має імідж країни з добре функціонуючою системою соціального захисту. Класична "соціалка" в Німеччині - це допомога з безробіття. Як це працює?

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео)

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео) 11.10.2019

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Субсидії по-новому: "живі" гроші та перевірки (11.10.2019) 11.10.2019

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок

Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок 02.08.2019

В Естонії в 1960-х роках збудували приблизно 6000 хрущовок. Мета нового проекту SmartEnCity - перетворити деякі з них на енергоефективні будинки. Репортаж DW з Тарту.
Зе-команда знизила тарифи на 12%? Фактчек DW (відео)

Зе-команда знизила тарифи на 12%? Фактчек DW (відео) 01.08.2019

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його команді вдалося знизити тарифи в Україні на 12 відсотків. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.

Три найбільші очікування від Зеленського, які він навряд зможе виконати (27.06.2019) 27.06.2019

Знизити тарифи, закінчити війну на Донбасі та подолати бідність: цього виборці найбільше чекають від нового президента України Володимира Зеленського. Та чи розуміють вони, що їхні сподівання майже неможливо справдити?

Зниження тарифів: чому обіцянкам політиків не варто вірити (19.06.2019) 19.06.2019

Обіцянки знизити тарифи на газ та комунальні послуги щоразу лунають перед виборами в Україні. Популізму політиків немає меж. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.

Після рішення КС: чи стане Нацкомісія з тарифів справді незаангажованою?

Після рішення КС: чи стане Нацкомісія з тарифів справді незаангажованою? 14.06.2019

КС України визнав неконституційним створення Нацкомісії з тарифів і дав півроку для переформатування органу, який регулює тарифи на газ, електроенергію та комунальні послуги. Чи торкнуться зміни споживачів?
Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за комуналку?

Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за "комуналку"? 06.05.2019

Українці заборгували за "комуналку" 69 мільярдів гривень. Чи допоможе новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який передбачає нарахування пені за прострочені платежі, боротися з боржниками?
Чи справді дешевший газ - досягнення Гройсмана? Фактчек DW (відео)

Чи справді дешевший газ - досягнення Гройсмана? Фактчек DW (відео) 02.05.2019

Дешевший газ для населення з травня цього року прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає своєю перемогою над "Нафтогазом". DW перевірила, чи дійсно це так і чи не є це популізмом перед парламентськими виборами.

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