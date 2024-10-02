ФРН: газ і електрика подешевшали до опалювального сезону

Наскільки енергія в Німеччині все ще дорожча, ніж була три роки тому? І хто платить більше - домогосподарства чи індустрія? Німецькі статистики представили свіжі дані.

Популярні колись розмови про те, як "Німеччина замерзне без російського газу", нинішньої осені остаточно вщухли, але питання, наскільки подорожчало для німців останніми роками опалення приміщень та електроенергія, залишається вельми актуальним. Напередодні опалювального сезону, що офіційно починається у ФРН 1 жовтня, Федеральне статистичне відомство (Destatis) представило відповідні дані.

Зниження оптових цін не доходить до мешканців

Хороша новина (для населення Німеччини, але не для тих, хто все ж таки хотів би його заморозити): ціни трохи знижуються і, щонайменше, стабілізувалися. Погана: вони все ще істотно вищі, ніж були до повномасштабної війни Росії проти України, що супроводжувалася енергетичною війною Кремля проти Європи. Однак нинішні ціни, всупереч широко поширеним уявленням, нині все ж таки не в рази вищі, ніж тоді. Причому ні для домашніх господарств, ні для промислових підприємств. Бізнес навіть у суттєво вигіднішому становищі, ніж домовласники та орендарі житла.

У Німеччині 1 жовтня офіційно розпочинається опалювальний сезон Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Почнемо з газу. З повідомлення Destatis від 30 вересня випливає, що для домогосподарств він подорожчав у першому півріччі 2024 року на 4 відсотки порівняно з другим півріччям 2023 року. Але це пов'язано не з ситуацією на газовому ринку, а зі збільшенням податків і відрахувань. З 1 січня зріс екологічний збір за викиди СО2, а з 1 квітня уряд ФРН скасував один з антикризових заходів осені 2022 року та повернув знижений тоді податок на додану вартість (ПДВ) на колишній рівень у 19 відсотків.

Проте, порівняно з першим півріччям 2023 року, газ подешевшав на 3,2 відсотка. Таким чином, у річному обчисленні триває плавне зниження, тому в будь-якому разі можна говорити про стабілізацію. Середня ціна газу для домогосподарств становила в першому півріччі 11,87 цента за кіловат-годину (кВт⋅год).

Водночас для промислових підприємств і державних органів газ (без ПДВ та інших податків, що віднімаються під час складання бухгалтерського звіту) подешевшав порівняно з другим півріччям минулого року на 10,3 відсотка, сягнувши в середньому 6,04 цента за кВт⋅год, а порівняно з першим півріччям 2023 року, навіть на 21,5 відсотка. Destatis наводить дані, згідно з якими в найвигіднішому становищі опинилися найбільші індустріальні споживачі газу, які змогли отримати на оптовому ринку дуже вигідні ціни: в середньому 3,93 цента за кВт⋅год.

"Поки що приватні домашні господарства мало виграли від оптових цін на природний газ та електроенергію, що знизилися у 2023 і 2024 роках", - констатує статистичне відомство. Зрозуміло, що у домовласників немає можливості збивати ціни великими обсягами закупівель. З іншого боку, багато домогосподарств досі недостатньо активно користуються законним правом змінювати постачальника не тільки електроенергії, а й газу, використовуючи при цьому конкуренцію між численними енергокомпаніями.

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Газ дорожчий на три чверті, електрика - на чверть

У своєму повідомленні Destatis дає відповідь на запитання, наскільки енергія подорожчала порівняно з тим рівнем, який був до повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Для порівняння відомство взяло друге півріччя 2021 року, коли енергетична криза в Європі вже почала наростати, але ще була дуже далекою від тих масштабів, яких вона сягнула рік потому.

Для німецьких домогосподарств природний газ подорожчав відтоді майже на три чверті: у середньому на 73,8 відсотка. Для підприємств та установ ціни зросли за той самий період у середньому менш ніж на третину: на 30,5 відсотка. А для найбільших промислових споживачів газу, згідно з Destatis, вони навіть сильно впали, приблизно на третину (30,8 відсотка), що цілком логічно. Адже восени 2021 року домогосподарства ще продовжували платити за тарифами, закріпленими раніше у річних або дворічних договорах, а великому бізнесу вже доводилося закуповувати паливо за біржовими цінами, які швидко зростали.

Для домашніх господарств електрика у ФРН набагато дорожча, ніж для промислових підприємств Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance

Водночас електроенергія подорожчала для жителів Німеччини, порівняно з передвоєнною осінню, приблизно на чверть: на 24.8 відсотка. Кіловат-година коштувала в першій половині цього року в середньому 41,02 цента, що на 1,7 відсотка менше, ніж у другому півріччі минулого року і на 3,0 відсотка менше, ніж у першій половині 2023-го.

Таким чином, електрика, як і газ, дешевшає, зокрема, природно, і для оптових покупців - підприємств та установ. Вони платили в першій половині цього року в середньому 19,73 цента за кВт⋅год (без ПДВ та інших від'ємних податків).

Це на 18,5 відсотка більше, ніж восени 2021-го. Тож для німецького бізнесу електроенергія зараз приблизно на одну п'яту дорожча, ніж була до повномасштабної війни РФ проти України. У найбільш вигідній ситуації знову-таки великий бізнес: для найбільших індустріальних споживачів електроенергія зараз на 7,6 відсотка дешевша, ніж була до війни.

Швидке уповільнення інфляції завдяки бензину

Про зниження цін на енергію, яке триває в Німеччині, свідчить і інше повідомлення Destatis від 30 вересня. За його попередніми оцінками, темпи інфляції у ФРН сповільнилися у вересні до 1,6 відсотка у річному вираженні після 1,9 відсотка у серпні та 2,3 відсотка у липні.

У результаті темпи інфляції в Німеччині зараз навіть нижчі за оптимальний для нормального розвитку економіки рівень у 2 відсотки, до якого прагне Європейський центральний банк (ЄЦБ). Уповільнення зростання споживчих цін відбулося насамперед завдяки істотному здешевленню енергії на 7,6 відсотка порівняно з вереснем 2023-го, повідомляє Destatis. Ключову роль тут вочевидь відіграло значне здешевлення бензину та дизельного пального на німецьких АЗС, спричинене падінням світових цін на нафту.