 Компанії Boeing дозволили розпочати тестові польоти літаків 737 MAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Компанії Boeing дозволили розпочати тестові польоти літаків 737 MAX

Компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів літаків серії 737 MAX. Раніше польоти цих літаків припинили через авіакатастрофи.

Літаки Boeing 737 MAX не літають з березня минулого року

Літаки Boeing 737 MAX не літають з березня минулого року

Американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX. Федеральне авіаційне управління США (FAA) у неділю, 28 червня, у електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.

"Польоти з льотчиками-випробувачами FAA для оцінки запропонованих компанією Boeing змін у системі автоматичного контролю польоту літаків 737 MAX можуть розпочатися вже завтра", - йдеться у листі управління. Очікується, що перші тестові польоти розпочнуться вже 29 червня, передає агенція новин Reuters.

Утім, для поновлення дозволу на комерційні польоти цих літаків потрібно подолати ще чимало перешкод. За інформацією агентства Bloomberg, найшвидше це може статися у вересні цього року.  

Із середини березня 2019 року польоти близько 400 літаків 737 MAX у світі були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні 2019 року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines.

В обох випадках експерти відзначали порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. Внаслідок аварій загинули 346 осіб.

Читайте також: Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах

Після цих авіакатастроф більшість країн світу заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. Пізніше FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна була усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.

Читайте також: Boeing виявив нову проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX

Дивитись відео 00:51

ЄС проти контрабанди: сканер на колесах "просвічує" літаки (30.11.2017)

Також за темою

Indonesien Abschlussbericht Absturz Boeing 737 MAX

Оприлюднено причини аварії літака Boeing 737 MAX в Індонезії 25.10.2019

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти.

USA Boeing 737 MAX Produktionsstop

Boeing призупинить виробництво літаків моделі 737 Max 17.12.2019

Федеральне авіаційне управління США не схвалило модель Boeing 737 Max. Через це компанія Boeing призупинить виробництво літаків цієї моделі у січні 2020 року.

Belgien Flugzeuge Ryanair auf dem Flughafen Charleroi

Проблеми з літаками Boeing 737 MAX гальмують зростання Ryanair 16.07.2019

Лоукостер Ryanair очікує, що отримає на початку наступного року 30 літаків Boeing 737 MAX замість замовлених 58-ми. Це призведе до скорочення пропозицій авіаперевізника у низці аеропортів.

Реклама

Докладно

28 червня поляки обиратимуть президента

Чи оберуть поляки нового президента замість Анджея Дуди

Анджей Дуда вважався беззаперечним фаворитом, але тепер дедалі більші шанси на перемогу пророкують Рафалу Тжасковському.  

Lkw-Fahrer (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Далекобійники, дороги і Зеленський (відео)

DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  