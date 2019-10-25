Компанії Boeing дозволили розпочати тестові польоти літаків 737 MAX

Американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX. Федеральне авіаційне управління США (FAA) у неділю, 28 червня, у електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.

"Польоти з льотчиками-випробувачами FAA для оцінки запропонованих компанією Boeing змін у системі автоматичного контролю польоту літаків 737 MAX можуть розпочатися вже завтра", - йдеться у листі управління. Очікується, що перші тестові польоти розпочнуться вже 29 червня, передає агенція новин Reuters.

Утім, для поновлення дозволу на комерційні польоти цих літаків потрібно подолати ще чимало перешкод. За інформацією агентства Bloomberg, найшвидше це може статися у вересні цього року.

Із середини березня 2019 року польоти близько 400 літаків 737 MAX у світі були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні 2019 року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines.

В обох випадках експерти відзначали порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. Внаслідок аварій загинули 346 осіб.

Читайте також: Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах

Після цих авіакатастроф більшість країн світу заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. Пізніше FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна була усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, заявили в FAA.

Читайте також: Boeing виявив нову проблему в програмному забезпеченні літака 737 MAX