Компанія Huawei представила власну операційну систему

Китайський телекомунікаційний концерн Huawei у п'ятницю, 9 серпня, представив власну операційну систему. Harmony OS, за даними концерну, можна буде встановити як на смартфони, так і на комп'ютери, планшети та на смарт-годинники, повідомляє агентство dpa.

У Huawei натякнули, що Harmony OS може стати повноцінною альтернативою операційній системі Android, яка на даний момент має частку 80 відсотків на ринку смартфонів та використовується, зокрема, й на приладах, які випускає Huawei. У компанії запевнили, що перехід зі старої системи на нову є технічно "дуже простим". "Ми хочемо створити глобальну операційну систему, яку буде використовувати не тільки Huawei", - сказав менеджер компанії Річард Ю.

За словами розробників, над цією операційною системою компанія працювала два роки. Особливістю Harmony OS є те, що вона не базується на таких операційних системах, як Unix або Linux.

Водночас пріоритетом Huawei поки що і надалі залишається використання Android, щоб не розривати вже наявну "екосистему" з додатків та сервісів, запевнив Річард Ю. Однак якщо компанії знову обмежать доступ до якогось сервісу, тоді у Huawei можуть повністю перейти на власну операційну систему, стверджують у компанії.

Санкції Трампа проти Huawei

Презентація власної операційної системи відбулася на тлі тиску на Huawei з боку влади США. Концерну загрожує втрата доступу до Android через санкції, які Вашингтон запровадив проти компанії. Іще у травні президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.

У "чорному списку" опинився і китайський концерн Huawei Technologies, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання та мобільних телефонів і смартфонів. Цей захід обмежив можливості Huawei для продажу обладнання на території США, а також оновлення програм у вже проданій продукції по всьому світу. Huawei оцінював збитки від санкцій США у 30 мільярдів доларів.

Однак 29 липня Трамп розпорядився відновити поставки американськими підприємствами продукції для Huawei. Запровадження обмежень було відкладено до кінця серпня поточного року.