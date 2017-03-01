Компанія Huawei представила власну операційну систему

Компанія Huawei розробила власну операційну систему Harmony OS. Вона може стати конкурентом операційних систем Android від Google та iOS від Apple, які нині домінують на ринку смартфонів.
Китайський телекомунікаційний концерн Huawei у п'ятницю, 9 серпня, представив власну операційну систему. Harmony OS, за даними концерну, можна буде встановити як на смартфони, так і на комп'ютери, планшети та на смарт-годинники, повідомляє агентство dpa.
У Huawei натякнули, що Harmony OS може стати повноцінною альтернативою операційній системі Android, яка на даний момент має частку 80 відсотків на ринку смартфонів та використовується, зокрема, й на приладах, які випускає Huawei. У компанії запевнили, що перехід зі старої системи на нову є технічно "дуже простим". "Ми хочемо створити глобальну операційну систему, яку буде використовувати не тільки Huawei", - сказав менеджер компанії Річард Ю.
За словами розробників, над цією операційною системою компанія працювала два роки. Особливістю Harmony OS є те, що вона не базується на таких операційних системах, як Unix або Linux.
Водночас пріоритетом Huawei поки що і надалі залишається використання Android, щоб не розривати вже наявну "екосистему" з додатків та сервісів, запевнив Річард Ю. Однак якщо компанії знову обмежать доступ до якогось сервісу, тоді у Huawei можуть повністю перейти на власну операційну систему, стверджують у компанії.
Санкції Трампа проти Huawei
Презентація власної операційної системи відбулася на тлі тиску на Huawei з боку влади США. Концерну загрожує втрата доступу до Android через санкції, які Вашингтон запровадив проти компанії. Іще у травні президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.
У "чорному списку" опинився і китайський концерн Huawei Technologies, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання та мобільних телефонів і смартфонів. Цей захід обмежив можливості Huawei для продажу обладнання на території США, а також оновлення програм у вже проданій продукції по всьому світу. Huawei оцінював збитки від санкцій США у 30 мільярдів доларів.
Однак 29 липня Трамп розпорядився відновити поставки американськими підприємствами продукції для Huawei. Запровадження обмежень було відкладено до кінця серпня поточного року.