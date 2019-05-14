Компанія Bayer досягла згоди в більшості позовів у США щодо гліфосату - ЗМІ

Німецький агрохімічний концерн Bayer досяг усної домовленості з адвокатами щодо позасудового врегулювання десятків тисяч позовів у США. Про це в понеділок, 25 травня, повідомила агенція новин Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих зі справою. Попередня домовленість стосується від 50 тисяч до 85 тисяч позовів, ідеться в повідомленні.

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Утім, деякі адвокати ще не готові поступитися. Очікується, що виплати за врегульованими позовами становитимуть від декількох тисяч до кількох мільйонів доларів США кожна. Угоду ще не підписано. Крім того, ще має дати свою згоду наглядова рада Bayer. Очікується, що в червні концерн оголосить про укладення угоди.

Тим часом речник німецького агрохімічного велетня визнав, що Bayer домігся прогресу у врегулюванні. "Але цей процес залишатиметься конфіденційним. Тож компанія не спекулюватиме навколо результатів або термінів врегулювання", - запевнив прессекретар Bayer, цитує інформагенція Reuters.

Якщо запропоноване рішення буде економічно життєздатним і оформлене таким чином, що дозволить врегулювати і всі майбутні судові суперечки, німецький концерн розгляне його, додав речник агрохімічного концерну.

За оцінками аналітиків, позасудове врегулювання між Bayer і американськими позивачами може коштувати компанії від восьми до дванадцяти мільярдів доларів.

Біржа вже відреагувала

Це повідомлення ЗМІ практично одразу позначилося на біржовому курсі акцій Bayer, що зросли в ціні майже на сім відсотків до 61,58 євро.

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Нещодавно ця німецька фармацевтична і агрохімічна компанія наразилася в США на судові вимоги приблизно 52,5 тисячі позивачів, які стверджують, що гербіцид Roundup, створений на основі гліфосату, є канцерогеном. Цей засіб хімзахисту рослин було розроблено ще американською компанією Monsanto, яку в червні 2018 року остаточно поглинув Bayer.

Як повідомляє Bloomberg, в США подано близько 125 тисяч позовів щодо гліфосату. Натомість компанія Bayer вказує, що в це число входить значна кількість потенційних позивачів, чиї справи ще не були подані або розглянуті судом. Проте в самій компанії визнають, що число позовів щодо гліфосату зростатиме.