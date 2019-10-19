Коментар: Brexit-шоу триває

Якби "Brexit" був серіалом, то без сумніву ця мелодрама з її несподіваними перипетіями та політичним сюжетом вже давно б отримала б купу нагород на міжнародних кінофестивалях. З коміком Борисом Джонсоном у головній ролі та британським парламентом як знімальним майданчиком новий сезон серіалу "Brexit" досяг би просто рекордної кількості переглядів.

Проблема лише в тому, що для британців та ЄС Brexit - не художня вигадка, яку можна вимкнути, натиснувши кнопку на пульті, а реальність. І поступово перегляд цієї мильної опери перетворюється на муку. Прем'єр-міністр Борис Джонсон нині зазнав ще однієї поразки зі своїми спробами протягти через нижню палату британського парламенту проєкт вже другої узгодженої з ЄС угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Тепер голосування щодо цього відклали в часі, адже британські парламентарі підозрюють, що Джонсон таки може знайти лазівку для того, щоб 31 жовтня Великобританія вийшла зі складу ЄС без жодної угоди, тобто провести так званий "жорсткий" Brexit. Тож спочатку члени нижньої палати британського парламенту воліють побачити від уряду всі законопроєкти, потрібні для проведення впорядкованого Brexit, перш ніж вони голосуватимуть цілком за угоду щодо цього. А тепер отримати все це до наміченої дати виходу зі складу ЄС практично неможливо.

Подовження завжди можливе

Щоб виконати вимоги Палити громад, потрібно домовитися про продовження переговорів - тобто новий сезон нескінченного серіалу під назвою "Brexit" забезпечений. Звісно, що ЄС був би готовий попри деякі нарікання з боку Франції подовжити фазу переговорів та втретє перенести дату виходу Великобританії зі складу ЄС. Для цього потрібен лише відповідний запит з боку уряду в Лондоні та більш-менш переконливе обґрунтування цього кроку. Однак ні для кого не є таємницею, що ЄС у жодному разі не хоче бути винним у неврегульованому Brexit. Відповідальність за це нехай беруть на себе британці, в один голос кажуть дипломати ЄС. Тож подовження переговорів буде, якщо Борис Джонсон прохатиме про це.

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Зрозуміло, що йому це даватиметься нелегко. Зрештою, він сам казав, що волів би радже в "гробу лежати", ніж піти на цей крок. Тим часом у Брюсселі Джонсон, якого не дуже обходила правда щодо можливих наслідків Brexit, втратив будь-яку довіру до себе й своїх слів. Ще два дні тому він запевняв решту 27 глав держав та урядів інших країн-членів ЄС, що він матиме більшість у нижній палаті британського парламенту, щоб схвалити цю угоду. Але з того вийшов пшик!

Зараз вже не до сміху

ЄС може не поспішати з обробкою запиту на подовження фази переговорів. Цілком можливо, що на спеціальному саміті ЄС, проведеному за кілька днів, а може й годин до наміченої на 31 жовтня 2019 року дати виходу, зможуть дати потрібну відстрочку. Навіть тоді, коли британський парламент все таки схвалить угоду щодо Brexit, цю угоду ще має схвалити Європарламент.

Утім, для глядачів, особливо для тих з них, кого Brexit зачіпає безпосередньо, а це підприємства, торговельні компанії, риболовний бізнес, експортери та багато інших, все це вже далеко не смішно й аж ніяк не розвага. Цієї суботи тисячі протестувальників вийшли до будівлі британського парламенту з вимогою залишитися в складі ЄС або ж провести новий референдум щодо членства в спільноті. Цих людей мають почути політики в Палаті представників. Адже насправді Brexit - не шоу, навіть попри те, що дедалі частіше скидається на нього.

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