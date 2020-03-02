Коментар: ЄС у халепі без міграційної угоди з Туреччиною

На порозі раптом чергова криза. Туреччина дає відмашку біженцям штурмувати Європу. Тепер ЄС знову має сам перейматися мігрантами. На поверхню виходять старі конфлікти, вважає Бернд Ріґерт.
Чотири довгих роки Європейський Союз покладався на Туреччину як сторожа на своїх кордонах, який стримував біженців та інших мігрантів. Тепер турецький президент Реджеп Таїп Ердоган втілив у життя свою погрозу, яку до того знову і знову повторював. Туреччина доправляє біженців і мігрантів до кордону країн ЄС - Греції і Болгарії.
Домовленість про повернення до Туреччини мігрантів, які потрапили до Євросоюзу з території цієї країни, що діяла з березня 2016 року, турецький автократ Ердоган в односторонньому порядку анулював. Біженці і мігранти на кордоні ЄС для нього - політичний інструмент. Чого саме хоче домогтися у такий спосіб турецький президент, який у багатьох напрямках зовнішньої політики перебуває у глухому куті, незрозуміло. Кращу міграційну угоду він шляхом шантажу навряд чи отримає. Туреччина дала прихисток 3,6 мільйона сирійських біженців. З огляду на сотні тисяч сирійців, які невдовзі можуть внаслідок наступу військ Асада залишити провінцію Ідліб на турецькому кордоні, цілком можна зрозуміти бажання Анкари отримати більшу підтримку.
У ЄС немає плану Б
А європейці? Галас після екстрених засідань міністрів внутрішніх і закордонних справ ЄС із закликом підсилити прикордонну місію Frontex - це крокодилячі сльози. Вже чотири роки керівництво ЄС знає, що угода з Туреччиною - лише тимчасове і хитке вирішення питання.
Єврокомісія робила не одну спробу запровадити у Євросоюзі кращу систему прийняття і розподілу біженців із Сирії, Афганістану, Ірану і багатьох африканських країн. Знову і знову ці спроби провалювалися через "ні" від окремих країн-членів, причому не лише від Польщі, Угорщини, Австрії чи Італії. У багатьох країнах ЄС сформувалася права або правопопулістська опозиція, яка опирається прийняттю біженців, не кажучи вже про інших мігрантів, які хочуть залишитися надовго.
"Угоду про біженців" з Туреччиною Євросоюз ніколи як слід не виконував. Процедури щодо шукачів притулку, погоджені 2016 року, які мали тривати лічені дні або тижні, у Греції тривають безкінечно. Греція і відомства ЄС не змогли все організувати як слід. Як наслідок - жахливі злидні у таборах для біженців на кордонах Євросоюзу, насамперед на грецькому острові Лесбос. Чи, може, саме такі картинки у медіа і потрібні комусь, щоб відлякувати потенційних мігрантів?
Євросоюз поклався на Туреччину. Тепер у нього немає плану Б. Закриття кордонів Грецією і Болгарією є безпорадною спробою не пустити біженців і мігрантів, що рано чи пізно завершиться провалом. Згідно з конвенцією ООН про статус біженців і відповідного законодавства ЄС, всі, хто в'їжджає на територію країни спершу мають право подати заяву на отримання притулку як біженця, який потребує захисту. І ця заява має бути розглянута. Шукачів притулку не можна просто виштовнути або депортувати до країни, де їм загрожують гоніння.
Кінець солідарності і права
Враховуючи досвід 2015 і 2016 років, коли біженці та інші мігранти балканським маршрутом і морем з Туреччини масово прибували до країн Центральної Європи, Євросоюз взагалі-то мав створити спільну систему перевірки заяв на отримання притулку і розподілу біженців, аби впоратися з такими "хвилями". Але нічого подібного немає. І що тепер? Побудувати мур (паркани на кордонах вже є)? Закрити кордони всередині Шенгенської зони? Вийти з конвенції ООН щодо біженців?
Є всі підстави побоюватися, що більшість країн ЄС підтримуватиме жорсткий курс і звалить тягар відповідальності за біженців на прикордонні країни і суміжні з ними - Болгарію, Грецію, Хорватію, Словенію, Угорщину, Австрію, Мальту, Іспанію та Італію. Прощавай, європейська солідарносте! Прощавай, міжнародне право! Прощавай, милосердя!
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