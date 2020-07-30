Коментар: Чому Лукашенко згадав про Вагнера - три версії

Часом це нагадує анекдот про Штірліца, переписаний Віктором Пелевіним. Понад тридцять росіян, яких білоруські ЗМІ називають "бойовиками ПВК Вагнера", затримали у санаторії під Мінськом. Олександр Лукашенко провів термінове засідання Ради безпеки країни та вимагає пояснень від офіційної Москви. Державний секретар РБ Андрій Равков сказав, що охорону кордону з Росією посилять. У повідомленнях державних ЗМІ Білорусі йдеться: затримані приїхали у Білорусь, щоб "дестабілізувати" ситуацію напередодні президентських виборів 9 серпня.

Оперета від Вагнера?

Пелевін зі Штірліцем починаються тоді, коли спливають особливості поведінки затриманих, що викликали у пильних громадян Білорусі бажання зателефонувати у місцевий КДБ. Накачані росіяни, як стверджують, носили одяг у стилі мілітарі, не пили алкоголь та не веселилися. У них також було на тридцять людей усього лише три валізи, але таких важких, що їх довелося переносити гуртом. Щоб стати зовсім непомітними, потенційні "дестабілізатори" носили нашивки на кшталт "Наш бізнес – смерть, і бізнес йде добре". Коротше, "Штірліц йшов по Унтер-ден-Лінден у формі НКВС…".

Костянтин Еггерт

Одного з членів тієї ж групи, за твердженнями влади, схопили на півдні країни. Він немов би приїхав туди відвідати родичів. Уявіть собі: ви приїхали у якусь країну займатися чимось схожим на державний переворот і при цьому говорите колегам по "бізнесу": "Хлопці, я на день з'їжджу рідних побачити. Мою яєчню на сніданок з'їжте самі".

Якщо серйозно, то скандальні затримання викликають багато запитань. Те, що ці події пов'язані з президентськими виборами у Білорусі, схоже, правда. У Мінськ завозять військову техніку для внутрішніх військ. Із кожною хвилиною історію із загадковими туристами стане усе складніше зам'яти. Та й не схоже, що у Мінську збираються щось заминати.

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Анонімні співробітники спецслужб Білорусі активно розвивають тему причетності затриманих до силових структур Росії. Без команди президента таке, в принципі, неможливо. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Білорусь давно є перевалочним пунктом для російських найманців, що прямують в Африку - Судан, Лівію та Центральноафриканську Республіку. Якщо це правда, то і такі речі неможливі без прямої санкції Олександра Лукашенка.

Чого хоче Путін?

Виникає три версії. Перша - офіційна: за наказом Путіна російські найманці приїхали підірвати ситуацію у Білорусі з метою позбутися президента Лукашенка. У це віриться з трудом. Учасники державних переворотів не поводяться мов розбійники з оперети та не носять шалених нашивок на одязі.

Версія номер два: Путіна не влаштовує Олександр Лукашенко, але можливий прихід до влади у Білорусі демократичної опозиції, що з кожним днем стає все більш імовірним, влаштовує його ще менше. Тому Кремль готовий "позичити" Мінську три десятки "вагнерівців" (якщо це вони), щоб дозволити білоруському президенту розіграти виставу під назвою "Опозиція винайняла бойовиків для повалення законної влади. Батьківщина в небезпеці! Вибори скасовуються на невизначений термін".

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В теорії це можливо, але дуже ризиковано та ненадійно. Адже, по ідеї, тоді потрібно передавати справу до суду. На ньому тридцять осіб повинні давати однакові свідчення про те, як арештований Володимир Бабарико та Світлана Тихановська перераховували їм гроші та пересилали плани президентського палацу. У таку постановку ніхто не повірить. Хоча як привід зірвати вибори така історія, може, й підійде.

Лукашенко дає сигнал Кремлю

Версія третя, поки що найбільш вірогідна: Олександр Лукашенко переконаний - Кремль справді хоче його позбутися, але не шляхом відправки під Мінськ схильних до самореклами найманців, а у якийсь інший спосіб. Він вирішує дати Москві сигнал та віддає наказ своїм силовикам раптово затримати росіян, які нічого не підозрюють, а прямують своїм стандартним, давно узгодженим з Мінськом маршрутом у Африку. Меседж Путіну: "Не лізьте до мене, Володимире Володимировичу!". Меседж Заходу: "Тисніть на Путіна, рятуйте незалежність Білорусі і заразом мою владу!"

У Білорусі 9 серпня мають відбутися президентські вибори

У такому випадку Лукашенко пішов на прямий конфлікт з Кремлем. Це підтверджує і той факт, що офіційна інформаційна агенція БелТА опублікувала список затриманих росіян, називаючи їх "бойовиками". Російський письменник та кишеньковий "імперіаліст" Кремля Захар Прилепін упізнав серед понад тридцяти імен тих, хто разом з ним воював у Східній Україні за так звану "ДНР".

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Прилепін, схоже, поспішив та не звернувся по вказівки до адміністрації президента. Адже ці люди оголошені у міжнародний розшук Україною. По ідеї, тепер Лукашенко має їх видати Києву. Це стало б черговим і дуже болючим ляпасом Кремлю та початком повномасштабної холодної війни з Путіним. Не впевнений, що Лукашенко цього хоче.

Швидше за все, його завдання - зберегти напружену ситуацію під час виборів, посилаючись на можливість "провокацій". Про це кандидатам у президенти повідомила місцева ЦВК. Якщо опозиція не визнає результатів голосування та влаштує мітинги протесту (що імовірно), то під приводом "небезпеки ззовні" протести буде легше придушувати. Після силової "стабілізації" ситуації в Білорусі про бойовиків можна буде забути та тихо відпустити їх на усі чотири боки.

Однак, якщо події розгортаються за третьою версією, то вона все одно може обернутися великими проблемами для Лукашенка. Адже Путін не пробачає й менших образ, не кажучи про таке публічне приниження. І якщо Лукашенко йде на такий ризик, значить вважає: це абсолютно необхідно, щоб вижити.

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