 Коментар: Третій термін для Віктора Януковича | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.08.2018

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Україна

Коментар: Третій термін для Віктора Януковича

Суд над колишнім президентом України виходить на фінішну пряму. Однак навіть якщо політика-втікача ув'язнять, створена ним система житиме й далі, упевнений журналіст Сергій Руденко.

Віктор Янукович

Віктор Янукович може зіграти інтересам Москви під час заочного процесу над ним

Суд в Україні над екс-президентом-втікачем Віктором Януковичем практично завершений. Понад півсотні свідків дали свідчення у справі колишнього глави держави. 16 серпня має розпочатися фінальна частина процесу - дебати сторін. Однак цього може й не статися. Адвокати Януковича вже двічі зривали початок дебатів, наполягаючи на подальшому допиті свідків. Мета затягування прозаїчна: максимально відтягти оголошення вироку.

Захист екс-президента йде на хитрощі

Судовий процес над Януковичем, що триває з 4 травня 2017 року, обіцяв стати найгучнішим у новітній історії України. Ще б пак! Адже як свідки виступали чинний президент Петро Порошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов, глава МВС Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, екс-глава Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко та інші. Всі згадані вище впевнені: Янукович зрадив державним інтересам і сприяв розпалюванню війни в Україні. Але тепер це має підтвердити суд.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Віктор Янукович, якого звинувачують у "пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України" і "пособництві у веденні агресивної війни", розуміє, що шансів уникнути обвинувального вироку він має небагато. Так, суд заочний, сам Янукович сидить десь у Росії й не збирається у в'язницю. Але двічі судимий раніше екс-президент прекрасно розуміє: нехай навіть і заочний довічний термін, про який заявляла сторона обвинувачення, - це все одно довічний термін. Тому захист Віктора Федоровича з наближенням фінальних дебатів зайняв кругову оборону. Адвокати вимагають продовження допиту свідків, відмовляються від участі в процесі. Призначені державою безкоштовні захисники також відмовляються.

Словом, адвокати демонструють цілий арсенал прийомів, щоб затягнути дебати й відстрочити оголошення вироку своєму клієнтові. На що сподівається Віктор Янукович? Очевидно, він чекає зміни влади в Україні. У березні 2019 року відбудуться президентські, а ще через півроку - парламентські вибори. Так, вони можуть істотно змінити розстановку сил в державі. Але чи буде вона на користь президента-втікача - велике питання. Адже на вирок Януковичу чекають не лише його противники. Деякі соратники давно списали Віктора Федоровича в політичний утиль. Для них він - бита карта.

Система Януковича процвітає в Україні й далі

Якщо хтось вважає, що з вироком Віктору Януковичу буде поставлена ​​крапка в справі "колишніх", він сильно помиляється. Янукович - це не тільки прізвище. Збіглий президент був лідером системи, яка тривалий час існувала в Україні й далі існує в постмайданному суспільстві. Янукович - це відкати, якими чиновники обклали бізнесменів. Це спроби зберігати монополію на владу. Зрештою, це ті, хто був поруч з екс-президентом і досі бере активну участь в українській політиці.

На жаль, суд над Віктором Януковичем так і не перетворився на процес над його соратниками. Адже вони так само, як і їх патрон, працювали проти інтересів України. Хтось більшою мірою, хтось меншою. Президент-утікач не самотужки створив передумови для здачі Криму Росії й війни на Донбасі. Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич і багато інших соратників Януковича й надалі засідають у Верховній Раді. Їм там комфортно, вони таврують ганьбою нинішню владу й не приховують наполеонівських планів щодо повернення до високих кабінетів.

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Чому ті, хто був частиною системи під назвою "Янукович", так і не сіли на лаву підсудних, має пояснити генеральний прокурор Юрій Луценко. Однією з вимог Євромайдану, нагадаю, була вимога справедливості. За чотири з половиною роки з дня втечі президента Януковича це гасло так і залишилося нереалізованим. Система виявилася дуже живучою. І навіть вища міра покарання в Україні - довічне ув'язнення - не зможе її зламати.

Як Москва використовує Януковича в своїх інтересах

Майбутнє Віктора Януковича - в руках не тільки суддів Оболонського райсуду Києва, а й тих, у кого він знайшов притулок. Очевидно, що вустами Віктора Федоровича зараз говорить Москва. Екс-президент України давно вже перетворився на пропагандистський рупор Кремля. А тому все, що пролунає у виконанні Януковича в фінальній частині судового процесу, слід сприймати не інакше як відповідь російської сторони Україні. Та й справді, хто повірить, що з останнім словом Віктор Федорович виступатиме від себе?

Зважаючи на те, що оголошення вироку збігається з початком президентської кампанії в Україні, Януковича, очевидно, використають для підвищення (або зниження) шансів головних кандидатів на пост глави держави. Адже Віктору Федоровичу втрачати нічого, крім своєї волі. Тож не можна виключати, що полум'яну промову Януковича в суді Росія використає в своїх інтересах. Та й сам екс-президент вже намагається постати в ролі жертви, подаючи позов проти Луценка про захист честі й гідності.

Чи сяде збіглий президент втретє за ґрати, сказати важко. Але й нинішня влада, й опозиція в особі колишніх соратників Януковича, схоже, дуже б цього хотіли. Обидві сторони давно мріють покінчити зі справою Віктора Федоровича, очевидно, сподіваючись безхмарно жити разом і далі. Принаймні, до приходу нового президента України.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач. 

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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Третій термін для Віктора Януковича

Сергій Руденко про живучість створеної Віктором Януковичем системи. 

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