Коментар: Трамп - без плану, в паніці, з параноєю

Демонстрація єдності між демократами та республіканцями - не лише доволі рідкісне явище. Це свідчить також про певну революційність ситуації: представники обох партій гостро засуджують бездумне рішення президента США Дональда Трампа щодо виведення американських військ із Сирії. Це є чимось абсолютно новим - у часи політичних позиційних сутичок і загрози процедури імпічменту.

Але власне про це і йдеться: президента Трампа охопила паніка - і заради розпачливої спроби отримати дивіденди завдяки популістській зовнішній політиці він, очевидно, готовий розізлити навіть власну партію. Більшість американців втомилась від війни, і саме на них націлене його рішення.

Президент Трамп стає уразливим

Упродовж років критика відскакувала від Трампа як горох від стіни. Він і досі вважає себе непоборним, про що відверто заявляє:

Олівер Саллет - кореспондент DW у Вашингтоні

"Я міг би когось застрелити на П'ятій авеню і при цьому не втратив би жодного виборця". Але тепер президент Трам стає уразливим, про що свідчить реакція республіканців.

Сенатор Ліндсі Грем, який вважається однією з найвірніших довірених осіб Трампа і який не втомлюється вказувати на незаконність розслідування проти нього, чітко дав зрозуміти, що він думає про такий хід президента: це погана ідея!

Виведення військ - частина передвиборної кампанії

Також Мітч МакКоннел, координатор більшоісті Республіканської партії в Сенаті, який ще донедавна висловлював сумнів, чи він взагалі допустить початок процедури імпічменту проти Трампа, раптом виступив з відкритою критикою його дій.

Але президента Трапма все це не зворушило. Головнокомандувач, який опинився в скрутному становищі, терміново потребує успіхів і передусім дискусій навколо таких тем, які б відволікли увагу від навислої над ним загрози процедури імпічменту. Його рейтинг пішов різко вниз, тож виведення військ із Сирії виявилося саме на часі.

Горизонт Трампа обмежено виборами 2020

Якщо бути відвертим, то все це не дивує. Ще 2018 року в питанні виведення військ із Сирії він не став слухати своїх радників і тодішнього міністра оборони Джеймса Меттіса, котрий зрештою на знак протесту пішов у відставку.

Наслідки виведення військ для регіону, як і геополітичні наслідки його взагалі не хвилюють. При цьому Туреччина, Росія та Іран залюбки заповнять владний вакуум, який виникне в регіоні. Але Трампу все одно: у нього перед очима лише сподівання на перемогу під час виборів (президента США. - Ред.) у листопаді 2020 року, до яких залишився лише рік. Горизонт Трампа обмежений цією датою. Виведення військ було й залишається його головною виборчою обіцянкою - і він хоче її виконати, чого б це не коштувало.

Автор: Олівер Саллет - кореспондент DW у Вашингтоні

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.