 Коментар: Терезі Мей під силу закінчити театр абсурду Brexit | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Коментар: Терезі Мей під силу закінчити театр абсурду Brexit

Британська прем'єрка має зробити послугу своїй країні і покінчити із хаосом, пов'язаним із Brexit. Тереза Мей повинна відмовитися від виходу Великобританії з ЄС та уможливити нові вибори, вважає Бернд Ріґерт.

Лялька Терези Мей (фото з архіву)

Минув ще один тиждень після провального голосування щодо угоди про Brexit у нижній палаті британського парламенту. Відтоді нічого не змінилося. Факти на порядку денному теж змін не зазнали. "Плану Б", який хотіла представити Тереза Мей, так і немає. Плану, який мав значно поліпшити провалену угоду щодо розлучення з ЄС. Як співається у пісні, "якось, десь, колись". Але для цього Мей, що зазнала трагічного провалу, бракує політичної сили, підтримки парламенту у Вестмінстері та партнерів у Брюсселі.

Після нового невпевненого виступу прем'єр-міністерки Європейський Союз також не змінив своєї позиції: жодних нових переговорів щодо умов Brexit. Щонайбільше - швидкі переговори щодо митного союзу після виходу з ЄС. Ситуація абсолютно заплуталась. Уже ніхто не розуміє внутрішньополітичних інтриг та перипетій у Великобританії. Можливо, і самі британські партії вже не знають, чого ж хотіли б досягти.

Тереза Мей має продемонструвати авторитет

Але стрілки годинника невблаганно несуться уперед. Якщо нічого не станеться, то 29 березня Сполучене Королівство самокапітулюється із єдиного ринку з ЄС - без жодної подушки безпеки. А наслідком став би політично небезпечний "жорсткий" кордон між Сполученим Королівством та Республікою Ірландія на ірландському острові. Цього не хоче ніхто: ні ЄС, ні ірландці, ні британці. Так де ж вихід із цього темного лабіринту під назвою Brexit?

Бернд Ріґерт

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Оскільки прем'єрка, очевидно, не у стані імплементувати угоду про вихід з ЄС, вона має зробити своїй країні (та Європейському Союзові) одну останню й велику послугу і призупинити процес виходу відповідно до 50 статті Договору про ЄС. Вона у змозі покінчити із Brexit-абсурдом і зробити це навіть цілком законно, без підтримки парламенту. Тереза Мей мусить лише надіслати листа до Брюсселя з вимогою відновлення старого статусу, що передував процесові виходу.

Нові вибори

Тоді б Великобританія отримала весь необхідний їй час для того, щоби визначитися у спокої, якого виходу з ЄС вона хоче. Коли англійці, валлійці, шотландці та північні ірландці дійдуть єдності про те, яким має бути вихід і як мають бути вибудовані нові відносини із ЄС, тоді вони можуть запустити 50 статтю будь-якої миті. Але лише тоді й не раніше. Звісно, із кар'єрою Мей як очільниці уряду було б покінчено, але вона все одно не хотіла висуватися на наступних виборах.

Нові вибори були б необхідними для формування уряду, здатного до переговорів і такого, що може спиратися на більшість у парламенті. Новий уряд може вирішити ще раз спитати в народу його думки щодо членства у ЄС, тепер, коли вже ясно, які наслідки може мати Brexit. Це був би уже третій референдум з цього питання після двох інших - у 1975 та 2016 роках. У демократії не можна виключати жодного сценарію. Але тепер від Терези Мей залежить завершення хаосу, звільнення з посади, але насамперед повернення статус-кво. Зупиніть 50 статтю, пані Мей!

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit?

  • Королівська родина

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Королівська родина

    Ніхто не пробув на троні настільки ж довго, як Єлизавета II. Вона править Великобританією з 1952 року і символізує дисципліну, стабільність та традиції. Поруч із королевою - найбільше кохання її життя - принц Філіп. Цього року Єлизавета II відзначила свій 90 день народження, її чоловік - 95-тий.

  • Rolling Stones

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Поп-музика

    Легендарні Rolling Stones - Мік Джаггер, Чарлі Уоттс, Kіт Річардс та Рон Вуд. 24 березня група вперше дала концерт на Кубі - у Гавані. Цей виступ увійшов в історію.

  • Тауерський міст у середмісті Лондона

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Столиця Великобританії

    Тауерський міст у середмісті Лондона - одна з найбільш впізнаваних пам'яток британської столиці. Лондон - надзвичайно популярний серед туристів. Щороку його відвідують понад 30 мільйонів людей.

  • Герої книжок

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Герої книжок

    Пригоди хлопчика-чарівника з книг Джоан Роулінг надихають світ. На світлині - Гаррі Поттер, якого зіграв актор Деніел Редкліфф, у свій другий рік навчання у школі Хогвартс.

  • Наомі Кемпбелл

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Вродливі топ-моделі

    Наомі Кемпбелл - вже майже 30 років у індустрії моди. Вона народилася в Лондоні і стала першою темношкірою моделлю, яка з'явилася на обкладинці Vogue. Красуню називають супермоделлю 1990-х років.

  • Містер Бін

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Британський гумор

    Навряд чи хтось може так кривлятися, як Роуен Аткінсон, відомий також як Містер Бін. Однойменний комедійний серіал знімали з 1989 до 1995 року, він має статус культового.

  • Розкішні сади й парки

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Розкішні сади й парки

    Королівські ботанічні сади К'ю знаходяться на південному заході британської столиці і є одними з найстаріших у світі. Ніде в Європі немає настільки прекрасних садів і парків, як у Великобританії.

  • Rolls-Royce

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Стиль

    Ідеться на про швидкість, а про елегантність і клас. Попри те, що культовий бренд Rolls-Royce придбали німці, він залишається класичним британським.

  • Дивний смак

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Дивний смак

    З точки зору кулінарії, звичайно, є інші європейські країни, які мають перевагу у цій царині. Але якщо британці залишаться в ЄС, більше не будемо скаржитися на пиво без піни і ягня з м'ятним соусом. Обіцяємо!

  • Червоні двоповерхові автобуси у Лондоні

    Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

    Традиції

    Лише через них світ дізнався, наскільки чудовими можуть бути екскурсії. Червоні двоповерхові автобуси у Лондоні - це більше ніж засіб пересування. Вони досі домінують над обрієм британської столиці.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

"План Б" Терези Мей: нові переговори щодо північноірландського кордону

"План Б" Терези Мей: британська прем'єрка пропонує відновити переговори з ЄС щодо прикордонного контролю в Північній Ірландії. (21.01.2019)  

Великобританія: у пошуках "Плану Б" Терези Мей

Ті самі граблі: британська прем'єрка Тереза Мей знову шукає підтримки більшості для своєї угоди з ЄС, відмовляючись вносити до неї принципові зміни. Тоді як у британському Кабміні й парламенті панує справжній хаос. (21.01.2019)  

Британські політики хочуть уникнути невпорядкованого Brexit

Британські політики шукають шляхів виходу із ситуації, що склалася навколо Brexit. 21 січня прем'єрка Тереза Мей має повідомити парламенту про плани подальших дій уряду. (20.01.2019)  

Будь ласка, не йдіть! За що німці люблять Великобританію

23 червня у Великобританії відбудеться референдум щодо подальшого членства країни у Європейському Союзі. Журналісти Deutsche Welle назвали 10 причин любити Сполучене Королівство. (22.06.2016)  

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit?  

Також за темою

UK | Theresa May

Великобританія: у пошуках "Плану Б" Терези Мей 21.01.2019

Ті самі граблі: британська прем'єрка Тереза Мей знову шукає підтримки більшості для своєї угоди з ЄС, відмовляючись вносити до неї принципові зміни. Тоді як у британському Кабміні й парламенті панує справжній хаос.

Großbritannien l Premierministerin Theresa May

Великобританія залишить Євросоюз 29 березня 2019 року - Тереза Мей 09.01.2019

Дата виходу Великобританії зі складу ЄС - 29 березня 2019 року, запевнила керівниця британського уряду Тереза Мей. Утім, їй поки не вдалося вмовити союзників по коаліції підтримати угоду про Brexit.

Deutschland Jemen-Konference in Berlin | Außenminister Heiko Maas

Глава МЗС ФРН: Британці мають сказати, чого вони хочуть 20.01.2019

Гайко Маас закликав британських парламентарів прояснити свою позицію щодо Brexit. Тим часом уряд Великобританії стривожений планами депутатів обмежити його вплив.

Реклама

Докладно

Зліва направо: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та глава німецького МЗС Гайко Маас після підписання договору

Новий німецько-французький договір про дружбу

Існують сподівання, що оновлений договір стане "дороговказом" для євроінтеграції. 

Mastercard

Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро

У Брюсселі фінансове покарання для MasterCard пояснюють надмірно високими тарифами за користування кредитками. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  