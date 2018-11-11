 Коментар: Розлад у відносинах між Берліном і Києвом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.11.2018

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Європа

Коментар: Розлад у відносинах між Берліном і Києвом

Роками сайт "Миротворець" нацьковує людей проти "ворогів народу". Потрапив під його приціл і екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. Цей скандал може погіршити німецько-українські відносини, вважає Бернд Йоганн.

Екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер потрапив до списків Миротворця

Потрапляння Шредера до списків "Миротворця" може зіпсувати відносини між Берліном і Києвом

Ще з 2014 року в Україні існує інтернет-сторінка, яка агітує проти людей. Вона називається "Миротворець". Але це - злоякісна платформа, яка розпалює ненависть та закликає боротися проти інакодумців. Здебільшого анонімними авторами публікуються не лише імена людей, але й їхні персональні дані. Сайт діє як свого роду публічний ганебний стовп та ставить на людей клеймо "ворогів" чи "терористів". 

Інструменти "Миротворця" - це донос, наклеп та погрози. Обґрунтування чи докази закидів здебільшого відсутні. Імена авторів не розголошуються. Але мета зрозуміла: нацькувати громадськість. У списках уже тисячі імен. Ніхто не знає, яким ризикам, зрештою, піддані ці люди. Лише один приклад: 2015 року двоє проросійських активістів в Україні розповіли про погрози їх вбити, які почали до них надходити після того, як їхні імена та домашні адреси були анонімно додані до списку "Миротворця". Невдовзі після цього обидва стали жертвами нападів перед своїми будинками. Ці випадки досі лишаються нерозкритими.

Керівник української редакції DW Бернд Йоганн

Керівник української редакції DW Бернд Йоганн

Але під прицілом "Миротворця" давно вже не лише проросійські активісти. Особливо це стосується незалежних журналістів та інших спостерігачів за ситуацією в країні. Більшість із них - українці. До списків потрапили й багато співробітників міжнародних ЗМІ, зокрема й журналісти Deutsche Welle. У 2016 році це спричинило скандал. Спілки журналістів, правозахисники, а також Європейський Союз та його окремі члени, як-то Німеччина, висловили протест. Але влада та офіційні органи в Києві зам'яли ситуацію.

Українська держава поводиться безсило

Зараз дійшло до нового скандалу, який ускладнює відносини між Німеччиною та Україною. Під приціл "Миротворця" потрапив колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder), якого в Україні багато хто вважає другом господаря Кремля Володимира Путіна. Уже багато років він проводить лобістську роботу для російського газового бізнесу. Очевидно, за це "Миротворець" і оголосив його тепер ворогом народу. Приводом для сайту стало інтерв'ю екс-канцлера одній німецькій газеті.

З німецького боку знову висловлюють протест. Міністерство закордонних справ у Берліні вимагає видалити інтернет-сторінку. Але влада в Києві особливо не переймається з цього приводу. Як сказали в МЗС Німеччини, максимум що вони отримали від української влади - це пояснення, що сервер сайту начебто розташований за кордоном. Українська держава робить із себе безсилу - попри те, що ця інтернет-сторінка не лише отруює внутрішньополітичний клімат в Україні, але й давно вже перетворилася на міжнародну проблему країни. Приміром, у відносинах з Угорщиною.

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У Берліні знову закликали Київ вжити дій для закриття сайту, на якому розміщено переліки "антиукраїнських діячів". Нещодавно до списків було додано і Ґергарда Шредера. (14.11.2018)

Оприлюднений список українських громадян на сайті проекту "Миротворець" в МЗС Угорщини назвали "списком смерті" та викликали посла України. Будапешт також звернувся до союзників по НАТО та ЄС. (10.10.2018)

Президент України Петро Порошенко засудив оприлюднення даних журналістів сайтом "Миротворець", проте підкреслив: в Україні немає загроз для роботи преси. (03.06.2016)

У Будапешті списки "Миротворця" називають "списками смерті", адже сайт нещодавно розмістив імена громадян угорського походження, які начебто прийняли угорське громадянство. Українська влада в Києві хоч і по праву критикує агресивну політику Угорщини з роздачі паспортів. Адже подвійне громадянство суперечить українському законодавству. Але той факт, що сотні людей угорського походження прямо і узагальнено піддаються нападкам як "вороги" України, і майже жоден політик у Києві це не критикує, шокує.

Зв'язок між сайтом та політикою

Але чому це так? Дехто з оглядачів вважає "Миротворець" наближеним до українського уряду сайтом. Насправді, аж такого тісного зв'язку немає. Але близькість до деяких українських політиків все-таки впадає в око. Приміром, палким прихильником цього сайту довгий час є депутат Верховної Ради Антон Геращенко. Ще й досі Геращенко розхвалює як сам сайт, так і поширення ним сповнених ненависті повідомлень. Дехто стверджує, що Герещанко був одним із ініціаторів створення сайту. Принаймні, так кажуть у Києві. Але доказів таких тверджень немає.

Водночас всім відомо, що Геращенко - довірена особа й радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І саме Аваков мав би й міг би потурбуватися про те, щоб покласти край діяльності цього сайту, що сіє ненависть. Принаймні, його міністерство має для цього всі важелі. Але в питанні зі Шредером очільник МВС Аваков, чия активність у соціальних мережах зазвичай досить висока, тримається осторонь.

2016 року Аваков у розпал скандалу з журналістами висловив розуміння зі вчиненими тоді сайтом "Миротворець" діями. Може, варто виходити з того, що Аваков, так само як і багато інших політиків в Україні, не вбачає жодних проблем у тому, коли колишній канцлер Німеччини оголошується "ворогом держави". Але це негативно позначиться на українсько-німецьких відносинах.

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Екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер потрапив до списків Миротворця

Розлад у відносинах між Берліном і Києвом

Шредер потрапив до списків "Миротворця". Скандал може погіршити відносини між Берліном і Києвом, вважає Бернд Йоганн.  

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