Коментар: про "добрих" і "поганих" спекулянтів на коронавірусі

Імператору потрібні були гроші. Багато грошей і швидко. Що робити у такій ситуації? Зрозуміло. Підвищувати податки. Імператор навіть винайшов новий податок - "туалетний", яким він оподаткував сечу. Своєму синові Титу, якому була огидна така жадібна поведінка батька, імператор сказав: "Гроші не смердять!"

Цікава історія, яка збагачує нашу класичну освіту. Відтоді фраза римського імператора Веспасіана "Pecunia non olet" ("Гроші не смердять") слугує поясненням для тих, хто заробляє багато грошей. І багато грошей означає, перш за все: безумовно набагато більше, ніж усі інші.

Але чи можна це зробити так просто? Ні й тричі ні! А тепер назвіть тих, чиї дії зазнають у першу чергу морального осуду. Але ж так, відповідають інші, під час кожної кризи є хтось, хто заробляє на цьому гроші. Крім того: ми живемо у капіталізмі і це його частина!

Феномен з масками

Оскільки в економічній редакції працює відносно мало філософів, натомість є більше прагматиків, давайте конкретно з'ясуємо: кому вигідна криза? Приміром, автор цього матеріалу минулої осені купив звичайні захисні маски в аптеці, тому що застудився і не хотів нікого заразити. Шість пачок за такі малі гроші, що він навіть не може згадати ціну.

При цьому остання маска, яку автор придбав минулого тижня, коштувала йому три євро. Її виготовила швачка, яка інакше взагалі не мала б що робити. Так, тоді... Але якщо фармацевт раптом вимагає більше, ніж до кризи: чи це морально осудливо?

Одна з причин такої інфляції полягає в тому, що масок просто не вистачало. А там, де попит перевищує пропозицію, ціни зростають. Ані моя швачка, ані фармацевт не могли зробити нічого, щоб імпортувати такі речі з Китаю (з усіх країн світу: саме з Китаю!).

Під час кризи проявляється, як ніколи: одні навіть не знають, що робити з такою купою грошей...

Ось, хто насправді став ще багатшим

Але справжні переможці у цій кризі - не швачки чи фармацевти, суперпереможці вже були і до цього багатими. От тільки зараз вони вже не можуть встигати рахувати гроші. І тоді постає запитання: чи був римський імператор Веспасіан справді правий, кажучи, що гроші не смердять, чи вони таки іноді тхнуть?

У центрі уваги, зокрема бос Amazon Джефф Безос, мільярдер Ілон Маск, Стів Баллмер з Microsoft, магнат нерухомості Джон Альберт Собрато, засновник Zoom Ерік Юань, а також Джошуа Харріс з Apollo Global Management та Рокко Коміссо з Mediacom.

Інститут політичних досліджень, що є одним з найбільших аналітичних центрів у столиці США Вашингтоні, минулого тижня оприлюднив звіт, в якому імена цих людей представляють тренд, що багаті стають багатшими, а бідні біднішими - і біднішими особливо в умовах цієї кризи.

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Добре і погане

Багато спостерігачів намагаються розрізнити "добрих" та "поганих" переможців. Флоріан Ретцер, приміром, пише на німецькому вебсайті Telepolis про найбагатшу людину Сінгапуру за версією Bloomberg. Лі Сітінг, співзасновник компанії Mindray, яка виробляє медичне обладнання, лише за один місяць став на один мільярд доларів багатшим. Mindray, окрім усього іншого, виготовляє й апарати штучної вентиляції легень. Замовлення надходять із понад 100 країн.

Деякі інші бізнеси теж почуваються непогано. Найбільша у світі платформа інтернет-продажу Amazon отримує вигоду від локдаунів, від яких страждають мільйони людей. Microsoft та Zoom, які заробляють на тому, що ми працюємо вдома, і продають нам можливості для відеоконференцій. Або ті, хто має захмарні виручки від продажу все більш дорогої нерухомості у Кремнієвій долині. Усі вони для суспільства, за підсвідомим обуренням, нічого доброго не роблять. Замість альтруїзму вони лише жадібні до прибутку.

... інші стоять у черзі, аби отримати хоча б теплий обід.

При цьому, безліч багатіїв і супербагатіїв зараз жертвують чимало грошей і не приховують цього. Можливо, не погано було б сплачувати податки, але це вже дещо інша тема. Однак це свідчить про те, що недостатньо просто вказати пальцем на багатіїв, які наживаються на пандемії. На жаль, це занадто складна тема.

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Системні несправедливості

У США приблизно 50 мільйонів американців втратили роботу з середини березня. Однак, за даними Telepolis, багатство американських мільярдерів зросло на десять відсотків або на 282 мільярди доларів.

Поки американці, що опинилися в скруті, можуть розраховувати лише на одноразову підтримку в розмірі 1200 доларів США, 43 тисячі американських мільйонерів (включаючи Дональда Трампа та членів його родини) отримують повернення податку в розмірі 70 мільярдів доларів. Флоріан Ретцер: "Замість 1200 доларів - це в середньому 1,7 мільйона".

Спершу зазирніть у свій город

Якщо в Європі виробляється занадто мало медичних товарів - від респіраторів до апаратів ШВЛ - і ми робимо себе залежними від імпортерів: як ми можемо тоді обурюватися, що вони хочуть на цьому заробляти гроші або дуже багато грошей?

Те, що ця людина нині заробляє стільки грошей, тому що ми - в Німеччині - проводимо стільки часу перед телевізором і нам все доставляють, і те, що саме ця людина удосконалила принцип, як не сплачувати податки в тій самій Німеччині, не є оптимальним. Але в цьому винні і пан Безос, і ми, і наша недбалість.

Фото з кращих часів: у 2018 році Джефф Безон та Маккензі Безон ще були подружжям. Але хіба зараз для них настали погані часи?

Жодних заздрощів: нова бізнес-модель

До речі, у згаданому вище списку тих, хто багатіє на пандемії також є і жінка: Маккензі Безос, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса. Після розлучення вона отримала чверть акцій компанії свого колишнього чоловіка і стала однією з найбагатших жінок у світі.

Оскільки Джефф Безос зараз заробляє так багато грошей, його компанія коштує дедалі більше й більше. Відповідно зростає в ціні й пакет акцій його колишньої дружини - що також робить її багачкою, яка заробляє на пандемії. І це показує нам, що йдеться не про гарчання, бурчання і заздрощі, а про мрії.

Тож давайте переглянемо (на Амазоні, будь ласка!) фільм з Мерілін Монро "Як вийти заміж за мільйонера?" Або придбаємо його на DVD і доставимо його самі знаєте через кого, але в будь-якому випадку ми винесемо уроки з цього! Я теж не ухилятимусь від жодних обставин і робитиму все можливе, щоб втілити свою мрію: я стану дружиною мільярдера!