 Коментар: Потрібно більше контролю за Google! | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.09.2018

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Економіка

Коментар: Потрібно більше контролю за Google!

20 років знадобилися Google, аби перетворитися з експерименту в гаражі на наймогутніший інтернет-концерн світу, назву якого знає кожна дитина. Саме через це не можна бути байдужими до Google, вважає Йорґ Брунсман.

За 20 років Google перетворився на найвпливовішу інтернет-компанію світу

За 20 років Google перетворився на найвпливовішу інтернет-компанію світу

DW.COM

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Коли президент США Дональд Трамп виступає з "наїздом" на Google, то це типова для нього поведінка: егоман хоче, аби світ пристосовувався під нього, а не навпаки. Але одне Трамп таки зрозумів: яка колосальна влада сконцентрована в руках Google. Алгоритм Google визначає, зокрема, які новини до нас доходять, а які - безшумно і беззвучно проходять повз. Керівники концерну можуть при цьому навіть із чистим сумлінням розповідати нам, що жодних маніпуляцій під час підбору результатів пошуку немає, мовляв, усе відбувається за принципом: нагорі - те, що цікавить більшість людей. Важливість, релевантність - ось головний принцип Google, саме завдяки йому концерну вдалося стати таким велетнем.

Ми - добрі!

Але в довгостроковій перспективі залишатися так не може. Google весь час намагався постати перед нами добрим "дружбаном" і "партнером", прямо в стилі свого гасла часів заснування: "Don't be evil" - "Не будь злим". Цей девіз заслуговує на увагу, адже він несе в собі неабиякий моральний заряд. Є добро, а є зло. І ми, ніби кажуть нам засновники, вирішили стати на бік добра.

Оглядач DW Йорґ Брунсман

Оглядач DW Йорґ Брунсман

Тим часом гасло Google змінилося. Тепер воно звучить: "Do the right thing" - "Вчиняй правильно". На перший погляд, так само мило, як і раніше. Але ні. А ви спитайте, наприклад, у Дональда Трампа, що він вважає "the right thing". Що стосується моралі, то Google сьогодні, схоже, набагато гнучкіший, ніж на початках.

Це мало б налякати усіх, хто вважає, що в інтернеті вирішуватиметься, зокрема, й доля нашої демократії та нашого суспільства. Нам потрібен хтось, хто б ретельно за цим наглядав. За принципом нейтральності та за тим, аби Google його дотримувався. Це має бути не установа, не політики, а нейтральна інституція. Наприклад, фонд. Він має захистити Google від того, аби він не перетворився на м'яч в руках бізнесу й політики. Адже чим менше конкуренції в інтернеті, тим більшою стає така небезпека. Дональд Трамп залюбки б наказав Google за допомогою указу, як він та його погляди мають виглядати в результатах пошуку.

Нейтральний монополіст?

Чи бути Google нейтральним, залежить поки що від позиції самого концерну. Так само як і відбивати спроби маніпуляції та інші атаки Google мусить самотужки. А ми, користувачі, мусимо вірити, що концерн дійсно хоче залишатися нейтральним. Це небезпечно, адже компанія має на сьогодні квазімонопольне становище на ринку. І саме тому Google варто було б і самому радіти, якщо над ним з'явиться зовнішній контроль, а не намагатися запобігти його появі що є сили, як він це робить зараз.

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