Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Лінії, які розділяють американські партії в суперечці щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, є дуже чіткими. Особливо це проявилося під час перших публічних слухань в рамках процедури імпічменту у середу, 13 листопада. Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, демократ Адам Шифф прокоментував дії президента США в українській кризі наступним чином: "Якщо не така поведінка є підставою для імпічменту, то що тоді?".

Представник республіканців у комітеті з розвідки Девін Нуньєс натомість відповів, що "афера з імпічментом" є "добре інспірованою брудною медіакампанією" проти президента. Тобто, все як зазвичай. Публічні відповіді за запитання перших двох свідків, напевне, змогли змінити думку небагатьох прихильників або противників Трампа.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

І це при тому, що обидві сторони справді докладали неабияких зусиль. Слухання у середу тривали близько шести годин, на запитання конгресменів-членів комітету з розвідки та юристів від обох партій відповідали тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та дипломат, заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент.

Шість годин - це вдвічі більше, ніж триває останній епізод фільму "Месники" про супергероїв, але при цьому дій було набагато менше. Навіть у людей у Вашингтоні, які дуже цікавляться американською політикою, подекуди від нудьги ледь не закривалися очі. Для того, щоб щось зрозуміти під час слухань, потрібно було бути добре поінформованим про те, що обговорювали по телефону Трамп з його українським колегою Володимиром Зеленським, хто такі Джуліані, Йованович та Сондленд, яку послугу і хто мав зробити у відповідь на послугу з іншого боку (або не мав цього робити). Інакше шанси на те, щоб щось зрозуміти бодай у вступному слові обох свідків, були мінімальними.

Сумніви посла

Під час цих слухань стало відомим небагато нового. Але детальні свідчення, які дав Вільям Тейлор - дипломат, у якого за плечима понад два десятиліття досвіду, який був послом США в Україні за президента Джорджа Буша-молодшого - склали дещо гнітюче враження. Тейлор розповів, як перед його призначенням до Києва у червні 2019 року держсекретар Майк Помпео запевнив його, що підтримка України з боку США лишатиметься незмінною. І як з кожним днем наростало його занепокоєння після того, як він змушений був усвідомити, що уряд його країни обходить офіційні дипломатичні канали і - як він сам висловився - був готовим допомогти лише після того, як Зеленський публічно анонсує розслідування проти Хантера Байдена, сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Заява Тейлора є вагомою, оскільки у середу було видно, що це говорить не запеклий противник Трампа або демократ. Це були слова досвідченого дипломата, який був шокований поведінкою свого уряду та на певному етапі більше не міг дати відповіді на запитання, які йому ставили українські партнери.

Це все плітки!

Одним з головних критичних аргументів республіканців було те, що обидва свідки ніколи особисто не говорили з Трампом і що частково їхні висловлювання базуються на плітках. Мовляв, тому ця інформація не є надійною, і, зрештою, особи, з якими Тайлор або Кент розмовляли, помилялися або навіть брехали.

Але цей на перший погляд переконливий аргумент втрачає будь-яку силу, якщо згадати про те, що адміністрація Трампа заборонила надавати свідчення в рамках процедури імпічменту багатьом свідкам, які, ймовірно, володіють інформацією з перших вуст. Один з конгресменів-демократів після скарг республіканців запропонував Трампу самому висловитися у Конгресі. "Він може сісти прямо там (на лаві для свідків)", - жартома запропонував конгресмен.

Вірогідно, що до цього справа не дійде. Натомість у п'ятницю, 15 листопада, публічні слухання продовжаться наданням свідчень Марі Йованович, колишньою посолкою США в Україні, яку не любить Трамп і яку він влітку відкликав з Києва. Після слухань у середу їй залишається лише сподіватися, що вона впорається з цим швидше, ніж за шість годин.