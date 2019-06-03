Коментар: На Німеччину чекають великі зміни

Результати виборів до Європарламенту, які відбулися тиждень тому, спричинили в Німеччині політичний землетрус, руйнівні наслідки якого проявилися тепер. Те, що лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) оголосила про відставку з усіх своїх посад, більше ніж внутрішньопартійна проблема німецьких соціал-демократів. Це водночас символ стану, в якому перебувають СДПН та Християнсько-демократичний союз (ХДС). Дві великі партії, котрі з моменту заснування федеративної республіки по черзі перебували в різних коаліціях при владі й визначали, хто стане федеральним канцлером.

Обом партіям бракує зараз стабільності, яку вони потребують, аби нести справжню відповідальність лідерів. Це стосується як їхніх програм, так і кадрів.

Слабкість нового лідерства ХДС

Почнімо з ХДС: відтоді як Анґела Меркель (Angela Merkel) залишила посаду голови партії - зробити такий крок її вимусили погані результати ХДС на земельних виборах, - контролювати внутрішньопартійну боротьбу різних груп стало неможливо. Нова лідерка партії та потенційна наступниця Меркель представляє собою більш ніж невдалу фігуру.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Спроби Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) перед виборами до Європарламенту зблизитися з правим крилом консервативного блоку ХДС/ХСС не принесли партії жодної користі. Усе вийшло швидше навпаки.

Ще серйознішим виявився провал, який вона спричинила своєю критикою на адресу одного YouTube-блогера. Вона спробувала проявити твердість, закликавши до більш суворого регулювання інтернету. Але її критика мала ефект бумерангу, від жорсткого удару котрого постраждала не лише Крамп-Карренбауер, але й вся партія. Християнсько-демократичний союз зараз виглядає старим, виснаженим - будь-яким, але в жодному разі не такою політичною силою, котра бадьоро дивиться в майбутнє.

СДПН - у пошуках свого місця

Ситуація, у якій опинилася СДПН, є ще складнішою. От уже шість років партія є молодшим партнером у "великій коаліції", але виявилась нездатною протиставити вправним діям канцлерки щось власне. Про що б не йшлося - мінімальну заробітну плату чи догляд за дітьми, - практично в усіх реформах, котрі були ініційовані СДПН, політичні бали на свій рахунок завжди записувала Анґела Меркель. Соціал-демократам треба було відповісти на фундаментальну проблему пошуку місця в політичному ландшафті Німеччини в умовах, коли ХДС забрав у СДПН її класичні теми. Але відповідь соціал-демократів полягала не в програмних змінах, а у внутрішніх суперечках і в постійній зміні партійного керівництва.

Тепер лідерка соціал-демократів залишає всі свої посади. Тепер будь-який подальший сценарій виглядає можливим. СДПН впала так низько, що вже багато хто вимагає нарешті покінчити з цим жахом під назвою "велика коаліція". Будь-якою ціною.

Не ухвалювати поспішних рішень

Але це несе в собі небезпеку. Уявімо собі, що цього року справді доведеться проводити дострокові вибори до Бундестагу. Ані СДПН, ані ХДС та ХСС не мають переконливих лідерів. Жодна з цих партій не має такої виборчої програми, яка б запропонувала відповіді на актуальні питання, які непокоять німкень та німців. Захист клімату - лише одне з таких питань, хоча про нього нині говорять найгучніше.

Звичайно, Німеччина має тверде демократичне підґрунтя. Небезпека того, що праві популісти отримають урядову більшість, не існувала би навіть у разі дострокових виборів. Це хороші новини з Німеччини в ці неспокійні дні.

Роль Німеччини в світі

З огляду на значення Німеччини в сучасному світі не можна, щоб внутрішньопартійні суперечки та інтриги визначали події наступних днів. За таких умов СДПН та ХДС не варто поспішати. Рішення повинні бути не скороспішними, а виваженими. У середньостроковій перспективі Німеччина залишиться політично стабільною, а значить і передбачуваною для міжнародних партнерів лише в тому разі, якщо нинішні політичні діячі замислюватимуться про майбутнє, а не перейматимуться збереженням влади сьогодні.

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