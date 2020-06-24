Коментар: "Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом

В Україні зафіксований новий антирекорд - за минулу добу коронавірус виявили в 1109 людей. Країна повільно, але впевнено входить у трійку лідерів у Європі, де зберігається високий рівень зростання числа інфікованих. Усі зусилля, яких досі докладала команда президента Володимира Зеленського, виявилися марними. Публічне ігнорування вимог міністерства охорони здоров'я (МОЗ) самими ж представниками влади та самовільний вихід із карантину мільйонів людей викликали в Україні новий спалах захворюваності, наслідки якого країні ще належить відчути.

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Любителі та майстри спорту з боротьби з COVID-19

20 травня президент Зеленський чи то жартома, чи серйозно назвав себе і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом". Мовляв, лише завдяки їхнім умілим діям Україна уникнула катастрофічних наслідків пандемії COVID-19. Але від гордості, яка ще місяць тому прямо лізла з президента, нині не залишилося і сліду. Вихід країни із карантину, що розпочався наприкінці травня, супроводжується зростанням захворюваності, тотальною недовірою українців до влади і повною розгубленістю тих, хто управляє країною.

Український журналіст і політичний оглядач Сергій Руденко

За три місяці, що минули від моменту запровадження карантину, влада України продемонструвала свою повну неспроможність у виконанні запроваджених ними ж санітарних норм. Ще б пак - президент у компанії головного санітарного лікаря публічно ігнорував карантин, а бізнесмени від влади, незважаючи на заборону, надалі вели всій ресторанний бізнес. Уся країна, одягнута в захисні маски і озброєна антисептиками, з подивом спостерігала за бенкетуванням під час чуми у президентському оточенні. Олії у вогонь підлило МОЗ, де розповіли людям, що частина карантинних заходів мала виключно психологічний ефект.

Словом, майстерність, якою так хвалився Зеленський, насправді виявилась звичайним любительством. А точніше - дилетантством, для якого принцип "заборонити і не дозволяти" є головним. Але лише доти, доки люди бояться влади і довіряють їй. Коли страх зникає, а керівництво країни втрачає авторитет, усе, що пролунало з вуст людей при владі, вже не сприймають серйозно.

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Володимир Зеленський любить повторювати про 73-відсоткову підтримку його дій українцями. Він, схоже, як і раніше впевнений: досить буде лише одного його слова для того, щоб люди знову повернулися до жорсткого карантину. І в цьому, мабуть, головна помилка "майстра спорту з боротьби з коронавірусом".

Як заштовхати крем назад до тюбика?

За оцінками МОЗ України, нинішня тенденція з поширенням коронавірусу у країні може призвести до піку пандемії в середині літа. Президент Зеленський наполягає на тому, щоб українці повернулися до карантинних обмежень - носіння масок, дезінфекції, соціальної дистанції. А прем'єр Шмигаль обіцяє порушникам повернутися до практики стягування штрафів (від 17 тисяч гривень). Але більш ніж очевидно: ні прохання, ні санкції, ні навіть зростання смертності від COVID-19 вже не в змозі повернути українців до карантину.

Бажання Зеленського і Шмигаля цілком зрозумілі - система охорони здоров'я України надалі перебуває в жалюгідному стані і насилу справляється з покладеними на неї завданнями. У травні на боротьбу з COVID-19 уряд виділив додатково три мільярди гривень. За три місяці ситуація в лікарнях не покращилася, все тріщить по швах. Лікарі, що стоять на вістрі боротьби з коронавірусом, надалі отримують жалюгідні копійки. Слід врахувати і те, що з початку 2020 року в Україні - вже третій голова МОЗ. Але ні йому, ні його попередникам не вдалося вибудувати систему, використовуючи яку, можна було б якщо й не побороти коронавірус, то принаймні зупинити його.

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Бажання влади повернутися до жорсткого карантину більшість українців сприймає як спробу знову загнати їх до чотирьох стін, позбавити роботи і засобів до існування. Люди втомилися від безгрошів'я й відсутності перспектив. Вони хочуть знати, що на них чекає хоча б у найближчому майбутньому. Українців, які пережили два Майдани і живуть у стані війни, залякати штрафами неможливо. Мова ультиматумів і сили тут неприйнятна. Вона може призвести до посилення напруженості в суспільстві. І це повинен розуміти президент Зеленський.

За крок від соціального вибуху

За час карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1,3 мільйона осіб. Обіцянка прем'єр-міністра Шмигаля створити 500 тисяч нових робочих місць так і не виконана. Урядова програма не затверджена Верховною Радою. Українська економіка падає, грошові запаси у людей закінчуються, а невдоволення діями влади зростає. Очікуване посилення карантину в Україні може лише прискорити рух до соціального вибуху. Оскільки частина українців щиро вважає, що в історії з COVID-19 над ними проводять експеримент на виживання.

На тлі цього в Україні посилюється політична боротьба. У жовтні у країні відбудуться вибори до місцевих рад. Проросійські сили торпедують курс президента Зеленського. Той, своєю чергою, переслідує Петра Порошенка і його соратників, ветеранів АТО, волонтерів. Олігархи намагаються грати свою, як завжди особливу, роль.

Місцеві еліти демонструють, що Зеленський їм не указ. Путін не йде на поступки українському президентові щодо Донбасу. Словом, ось це все разом з пандемією коронавірусної хвороби створює досить непросту ситуацію у країні. Ситуацію, у якій один невдалий рух влади може призвести до нових потрясінь - соціальних і політичних.