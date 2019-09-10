Коментар: Кінець мрії про Ізраїль та Палестину?

Біньямін Нетаньяху перебуває у складному становищі. Уряд Ізраїлю він очолює загалом 13 років (1996-1999 роки та з 2009 року - Ред.) і прагне перемоги на позачергових виборах, що відбудутьсяу вівторок, 17 вересня. Однак справи ідуть не зовсім так, як це собі уявляє "Бібі". Уже багато місяців він невпинно нагадує - до речі, цілком успішно - про загрози ізраїльській безпеці з боку ворожого Ірану. І цим він здобуває пункти як на внутрішньополітичній арені, так і у деяких арабських країнах регіону Перської затоки. Важливо і те, що дотримуючись чіткого антиіранського курсу, Нетаньяху міг покладатись на підтримку США - точно так однозначно, як і у питанні анексії сирійських Голанських висот та однозначному формулюванні, що Єрусалим є столицею Ізраїлю.

Наскільки єдині Нетаньяху і Трамп?

Однак час від часу його найважливіший союзник - президент США Дональд Трамп - робить сюрпризи. І віднедавна Трамп - як і в історії з Північною Кореєю - говорить про можливу персональну зустріч з президентом Ірану. Якщо вона відбудеться, Нетаньяху почуватиметься, ніби президент США наніс йому удар у спину. Спантеличити його може і те, що зі звільненням радника Трампа з питань безпеки Джона Болтона, який до останнього вважався політичним яструбом, і оголошенням про відставку посередника від США на Близькому Сході Джейсоном Грінблаттом Нетаньяху втрачає відразу двох дружніх до нього політиків в американському уряді. До того ж внести небажані корективи у американо-ізраїльські відносини можуть і останні повідомлення ЗМІ про ізраїльських шпигунів у Вашингтоні.

Оглядач DW Райнер Золліх

Утім, найбільшу проблему Нетаньяху становить він сам. Згідно з останніми опитуваннями, схожі з чинним прем'єром шанси на перемогу має і колишній очільник генштабу армії Бені Ганц. Тобто якщо не складеться, Нетаньяху програє. А якщо він програє, то це може мати і цілком персональні наслідки: прем'єр-міністру загрожують три обвинувачення у корупції. Без посади в уряді його шанси на прикриття законом про недоторканність зникають.

Небезпечна передвиборна обіцянка

Саме тому Нетаньяху зубами вириватиме собі перемогу на цих виборах. Саме тому він проявляє особливу жорсткість щодо таких антиізраїльських формувань, як "Хезболла" та ХАМАС. І саме тому він на випадок своєї перемоги поообіцяв "негайну" анексію Йорданської долини, де, за наявними оцінками, поряд з 60 тисячами палестинців мешкають майже п'ять тисяч ізраїльських поселенців.

Багато оглядачів як в Ізраїлі, так і в Німеччині вбачають у заяві щодо анексії, перш за все, передвиборний маневр. Може, вони й мають тут рацію! Однак, напевно цього сказати, на жаль, не можна яж ніяк. Заява Нетаньяху викликала в Ізраїлі гостру дискусію - і його найголовніші опоненти навіть підтримали б це з безпекових міркувань. Однак вони сумніваються, що Нетаньяху серйозно налаштований на цей крок - як і у тому, що він взагалі може провести таку анексію. Тож на кон поставлено і питання, чи заслуговує Нетаньяху на довіру. Чи зможе він у випадку перемоги просто взяти й відмовитись від виконання цієї виборчої обіцянки?

Реалізувати її він зможе тільки за підтримки американського президента. Той же жодним чином не висловлює свою позицію. Уже кілька місяців є намагання розгадати, як саме реалізовуватиметься оголошений, але до цього часу не оприлюднений план Вашингтона щодо Близького Сходу. Чи буде він розкритий, як оголошувалось, після виборів в Ізраїлі? І чи передбачатиметься у ньому анексія Йорданської долини, а також єврейських поселень на палестинських територіях?

Негативний вплив на обидві сторони

А це дуже небезпечно! Зважаючи на будівництво єврейських поселень, внутрішньопалестинські розбіжності, взаємне застосування сили та відсутність волі в усіх сторін, рішення "два народи - дві держави" стає і без того дедалі менш реалістичним. Подальші анексії унеможливлюють утворення держави Палестина, яка б мала шанс на виживання. Це може призвести до нового витку насильства.

У перспективі для Ізраїлю вимальовується ще одна проблема: чим більше палестинців мешкатимуть на території ізральської держави, тим складніше буде у перспективі підтримувати характер одночасно і єврейської, і демократичної держави. А якщо й надалі палестинці будуть позбавлені прав, якими наділені громадяни Ізраїлю, тим більшої підтримки набуватиме популістичний закид, що Ізраїль є державою з політикою апартеїду. Про зближення з низкою арабських держав, яке відбувається за кулісами, можна тоді буди одразу ж забути. Порівняння ж з Південною Африкою є принаймні історично неточним і використовується як інструмент для дискредитації Ізраїлю. Навряд чи це відповідатиме безпековим інтересам Ізраїлю, якщо відразу після виборів з'явиться новий привід його використати.

Місто розбрату - історія Єрусалима Місто Давида Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

Місто розбрату - історія Єрусалима Перше руйнування Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

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Місто розбрату - історія Єрусалима Завоювання арабами Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

Місто розбрату - історія Єрусалима Епоха Хрестових походів Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

Місто розбрату - історія Єрусалима Османи та британці Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

Місто розбрату - історія Єрусалима Розділене місто Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

Місто розбрату - історія Єрусалима Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю 1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

Місто розбрату - історія Єрусалима Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

Місто розбрату - історія Єрусалима Остаточний статус і досі не визначений Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну. Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков

