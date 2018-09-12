Коментар: Запізніла "червона картка" Угорщині

Принцип, згідно з яким країна-член ЄС має бути правовою державою з незалежною судовою владою, вільними мас-медіа та економікою, має залишатися недоторканим. Це має бути само собою зрозумілим для кожного раціонального політика в ЄС. Те, що Європарламент був змушений почати процедуру перевірки, чи перебуває верховенство права в Угорщині під загрозою, вже є шоком. Це має стати останнім попередженням для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - голосним політичним ляпасом. Проблема, однак, полягає в тому, що Угорщина зараз настільки охоплена націоналістиними настроями, що ця процедура автократу з Дунаю в його країні радше принесе користь, ніж зашкодить.

Орбан може представити себе жертвою бюрократів та єврофанатиків у Брюсселі. Він може згуртувати своїх союзників, продовжуючи користатися з жахливо високої хвилі правопопулізму в ЄС. До його табору належать уряди Польщі, Чехії, Італії, а також частково Австрії. Нездорову боротьбу Угорщини за свою національну гордість підтриають правопопулістські партії у Франції, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції, а також Німеччині. Після наступних виборів до Європарламенту в червні 2019 року ці ворожі до ЄС сили можуть сформувати велику й потужну фракцію та завдати чимало шкоди.

Родина Орбана та європейські гроші

Та все ж давно пора було порушити щодо Угорщини дисциплінарну процедуру відповідно до статті 7 договору про ЄС. Інші країни ЄС більше не могли більше просто мовчки спостерігати за тим, як угорський уряд витирає ноги об фундаментальні цінності, водночас тримаючи руку напоготові, щоб надалі отримувати значні європейські субсидії. Ці слова можна сприймати буквально, оскільки фірми, що належать родичам Віктора Орбана, є одними з найбільших отримувачів європейських контрактів в Угорщині. На думку Європарламенту, Орбан довів до досконалості систему кумівства в своїй країні та вже давно діє за принципом: "Одна держава, один народ, один Орбан".

Оглядач DW в Брюсселі Бернд Ріґерт

Тож рішення Європарламенту було правильним, хоч і запізнілим. Фракція християнських демократів, до якої, крім орбанівської "Фідес", належать також німецькі партії ХДС та ХСС, тепер повинна нарешті виключити угорців. Баварська ХСС надто довго трималася за уявну рольову модель Віктора Орбана.

Для Євросоюзу та його єдності ще одна санкційна процедура є поганою новиною. Вслід за Польщею біля ганебного стовпа тепер опинилася ще й Угорщина. Вже два члени ЄС підозрюються в систематичному порушенні правил клубу. По суті йдеться про посилення поділу Євросоюзу між старими членами на Заході та новими на Сході. Зараз також з'явилася підозра, що під тиском може опинитися також верховенство права в Румунії. У своїй промові щодо ситуації в ЄС голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав до єднання, а не до поділу. Але як цього досягти з такими впертюхами, як Орбан в Угорщині та лідер правлячої партії Качинський в Польщі?

Процедура, яку передбачає стаття 7, є тривалою, а її результат - непердбачуваним. На другій стадії Угорщина та Польща можуть заветувати засудження одна одної. До цього країни-члени побоювалися виступати проти котроїсь зі свого кола. Змусити до справжньої зміни поведінки може тільки удар по гаманцю. Паралельно з дисциплінарною процедурою у ЄС вестимуть переговори щодо бюджету на 2021-2027 роки. Йдеться про мільярдні субсидії для Угорщини та Польщі, які невдовзі мають прив'язати до верховенства права. Ось де справжній важіль впливу, який зупинить гордих націоналістів з їхніми суперечливими тезами.

Ще важчий випадок: Італія

Яблуко незгоди прокотилося також між популістами та націоналістами в Італії. Повернути до тями праворадикального міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні буде ще важче. Сальвіні наступає на верховенство право не так грубо, як Орбан, та й Італія, як-не-як, є одним із донорів ЄС. Її погрозами вдарити по гаманцю не злякаєш. Але може так статися, що угорський популіст та італійський праворадикал спрацюються та захищатимуть один одного. На жаль, вони мають потенціал розколоти Євросоюз, заблокувати прийняття рішень та разюче змінити ЄС.

Процедура, яку передбачає стаття 7, є політичним попереджувальним пострілом. Але вона не заміняє простистояння політичним ідеям правопопулістів. Врешті-решт треба переконати виборців у Польщі, Угорщині та Італії в тому, що вони мають позбутися своїх небезпечних урядів, - поки в них ще є можливість вибору.

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