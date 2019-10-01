 Коментар: Дешеве самовихваляння до 70-річчя Китайської Народної Республіки | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.10.2019

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Світ

Коментар: Дешеве самовихваляння до 70-річчя Китайської Народної Республіки

Керівництво Китаю гріється у променях своїх гаданих успіхів з нагоди 70-річчя заснування КНР. Американський китаїст Перрі Лінк - про проблеми компартії на чолі зі Сі Цзіньпінем.

Людина у центрі комуністичного Китаю: Сі Цзіньпін

Людина у центрі комуністичного Китаю: Сі Цзіньпін

З нагоди 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки (КНР) Комуністична партія Китаю (КПК) з гордістю вказує на те, що Китай став другою найбільшою економікою у світі. За іншими показниками КНР також перебуває на ключових позиціях у світі, часом навіть на першому місці: за резервами в іноземній валюті, протяжністю колій для швидкісних потягів, кількістю мобільних телефонів у користуванні населення. Однак багато рекордів пояснюються лише великою кількістю населення, а не особливими досягненнями керівництва країни.

Якщо ж подивитися на економічну міць з розрахунку на душу населення, виникає також не надто улеслива картина: у цій категорії, за даними МВФ, Тайвань перебуває на 14 місці, Японія - на 28-му, Південна Корея - на 29-му. Тоді як КНР - на 73-му.

А що із заявою КПК, що вона, мовляв, "визволила з бідності сотні мільйонів людей"? Це твердження викривляє те, що відбулося насправді. На початку 1990-х років сотні мільйонів китайців за умов довгого робочого дня з поганою оплатою, без профспілкового чи правового захисту з боку незалежних судів (для мультинаціональних концернів - дуже привабливі умови ведення бізнесу!) самі визволили себе із бідності й водночас надзвичайно збагатили комуністичну еліту. У 2018 році статки 153 найбагатших "представників китайського народу" складали близько 650 мільярдів доларів США - що приблизно відповідає економіці Швейцарії.

Американський китаїст Перрі Лінк

Американський китаїст Перрі Лінк

Згубна спадщина ери Мао

У тому, що між офіційними заявами й реальністю Китаю немає нічого спільного, - звісно, нічого нового. Навряд чи хтось із китайців намагатиметься видобути зрозумілий сенс із речень Сі Цзіньпіна на кшталт "Ми неухильно дотримуємося соціалізму з китайськими особливостями". Однак кожен знає, що це речення узагалі-то означає: "Замовкни і підкоряйся партії".

Ця політично отруйне використання мови є згубною спадщиною Мао Цзедуна і його контрреволюції. Однак Сі Цзіньпін і КПК не можуть від цього відмовитися. Мао потрібен Сі як приклад і допомога для орієнтації, інших програмних стимулів він знайти не може. Як відомо, Мао шмагав китайське суспільство в оману націоналістичної переоцінки своїх сил, із претензією на глобальне лідерство на додачу. Цей самообман, який приніс із собою великі людські страждання, зазнав краху в хаосі, щодо якого більшість китайців обіцяли: ніколи знову!

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Культурна революція в Китаї: заборонена тема й 50 років потому

Китай знову хоче бути "номер один"

Однак зараз, чотирма десятиліттями пізніше, офіційний Китай також бачить себе на шляху до "номеру один", знову вихваляючи китайські "особливості". До гордих технологічних досягнень нового часу належить повсюдне застосування камер спостереження зі штучним інтелектом для розпізнання облич і національна база даних із соціальними балами для встановлення благонадійності громадян.

Чи вдасться Сі реалізувати цей шалений проект? Це стало би поганою новиною - як для Китаю, так і для світу. Але й перспектива провалу також лякає: як довго триватиме спричинений цим хаос? Із якими глобальними наслідками? Чи можливий мирний шлях золотої середини до Китаю з людським обличчям? Китайці, які над цим працюють, мають мало впливу.

Ослаблення унаслідок концентрації влади?

Навіть якщо панування КПК у 70-ту річницю заснування держави виглядає непорушним, варто уважніше придивитися до позиції її лідера. Сі Цзіньпін має справу одночасно із демократичним рухом у Гонконзі, торговельною війною Трампа, свинячим грипом, який здорожчує щоденне життя китайців, та з економікою у стані поступового спаду. Якщо сконцентрувати владу в усіх сферах, як це зробив Сі, то й відповідальність за всі проблеми доведеться нести самому.

У китайській комуністичній традиції лідери, які припустилися помилок, часто опиняються за ґратами. Їхні родини також не захищені. Дружина Мао після його смерті потрапила до в'язниці.

Декілька днів тому видавці журналу теорії КПК "Кіуші" ("Пошук фактів") зробили дещо дивне. Вони опублікували промову Сі Цзіньпіна 2014 року. У ній він говорить, що здорова політична система потребує "упорядкованої зміни керівництва". Як відомо, через чотири роки Сі скасував обмеження терміну правління глави держави. Що б не означала ця публікація - якщо Сі засумнівався у своєму тодішньому рішенні, здогадатися про причини буде неважко.

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    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

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  • Сенатская площадь. 14 декабря 1825 года

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Бунтівне каре

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  • Парижская площадь / Берлин

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Народне повстання

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  • Восстание 17 июня 1953 года

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    У колективній пам'яті

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  • Пражская весна 1968 г.

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

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  • Лех Валенса

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    Перемога "Солідарності"

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  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Аеропорт "Шереметьєво-3"

    Свідченням недієздатності не тільки радянської ППО, але й всієї політичної системи СРСР, одним із стовпів якої була мілітаризація країни, став політ Матіаса Руста. 18-річний німець перелетів з Гельсінкі до Москви на легкому літачку і приземлився 28 травня 1987 на Червоній площі. Політ Руста став одним із символів перебудови і призвів до революційних змін у зовнішній політиці СРСР.

  • Площадь Тахрир

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    "Арабська весна"

    Назва площі Тахрір у Каїрі у перекладі означає "Площа звільнення". У 2011 році тут збиралися до мільйона людей, які домоглися, зрештою, відставки президента Мубарака. Хвиля повстань, революцій, масових протестів охопила арабський світ. У січні 2013 року площа Тахрір знову стала центром протестів - цього разу проти антидемократичної політики Мухаммеда Мурсі.

  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Проти прем'єра

    На площі Таксим в центрі Стамбула у травні 2013 року йшли справжні бої між поліцією і демонстрантами. Приводом для масових протестів стали плани знесення історичних будівель і вирубки дерев довколишнього парку. Але справжньою причиною протестів, що перекинулися і на інші міста Туреччини, було невдоволення політикою прем'єр-міністра Ердогана, лідера ісламської Партії справедливості.

  • Майдан / Киев

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Дівчина на Майдані

    На Майдані. "Фашистських молодчиків", про яких так наполегливо розповідають більшість російських ЗМІ і навіть офіційні особи, не видно. Тут зовсім інші люди.

    Автор: Єфім Шуман


DW.COM

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Аудіо й відео до теми

Культурна революція в Китаї: заборонена тема й 50 років потому  

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Людина у центрі комуністичного Китаю: Сі Цзіньпін

Дешеве самовихваляння до 70-річчя КНР

Керівництво Китаю гріється у променях гаданих успіхів. Перрі Лінк - про проблеми компартії на чолі зі Сі Цзіньпінем.  

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